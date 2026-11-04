Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Районната прокуратура във Велико Търново протестира присъдите на мъж и жена от Свищов, осъдени за жестокост към животни и разпространение на порнографски материали. Държавното обвинение настоява наказанията лишаване от свобода и глобите да бъдат увеличени до предвидения в закона максимум.

На 20 октомври Районният съд в Свищов призна двамата за виновни за престъпления, извършвани в периода от 2014 г. до май 2024 г.

Според обвинението жената е причинила смъртта на гръбначни животни по особено мъчителен начин в 81 отделни случая, а мъжът е участвал като подбудител и помагач.

Двамата са осъдени и за създаване, продажба и разпространение на порнографски материали. Става въпрос за 15 видеофайла, разпространени чрез интернет в рамките на шест отделни деяния.

Жената получи две години затвор, а мъжът – две години и четири месеца, и двамата при общ режим. Наложени са им и глоби от по 1100 евро.

Делото е разгледано по съкратената процедура, след като подсъдимите са признали фактите в обвинителния акт. Това е довело до намаляване на първоначално определените наказания с една трета.

Според прокуратурата присъдите не съответстват на тежестта на извършените престъпления и няма да имат необходимия възпиращ ефект. Затова държавното обвинение настоява за по-сурови наказания и за двамата подсъдими.