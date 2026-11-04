По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г., а минималното почасово възнаграждение ще достигне 3,98 евро. Новите размери са определени с Постановление № 235 на Министерския съвет от 29 октомври 2026 г., обнародвано в брой 100 на "Държавен вестник" от 3 ноември.

Решението предвижда увеличение на минималното месечно възнаграждение с 39,80 евро спрямо досегашните 620,20 евро, които са в сила от началото на 2026 г. Това представлява ръст от приблизително 6,4%.

Новата минимална заплата от 660 евро е брутна и се отнася за пълен работен месец при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Сумата, която служителите ще получават след приспадане на дължимите осигуровки и данък, ще бъде по-ниска.

Постановлението е прието на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и определя минималните размери на трудовото възнаграждение, които работодателите трябва да спазват от началото на следващата година.

Промените засягат и възнагражденията на служителите в държавната администрация. С постановлението се изменя Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като в съответните приложения досегашните стойности от 620,20 евро, 640 евро и 652 евро се заменят с 660 евро.

Средствата, необходими за прилагането на новите размери в бюджетните организации, ще бъдат осигурявани в рамките на вече утвърдените им разходи.

Увеличението ще се отрази и на хората, наети по програми и мерки за субсидирана заетост, финансирани от държавния бюджет.

До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2027 г. субсидираното възнаграждение за работещите на минимална заплата по Закона за насърчаване на заетостта ще бъде 660 евро месечно при пълен работен ден или 3,98 евро на час.

Същите размери ще се прилагат и за определени участници с висше образование в националните програми "Помощ за пенсиониране", "Мелпомена" и Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

Новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2027 г., когато работодателите ще трябва да приведат възнагражденията на служителите, получаващи минимална работна заплата, в съответствие с определения размер.

Увеличението от 620,20 на 660 евро означава, че работещите на минимално възнаграждение ще получават с 39,80 евро повече брутно на месец, или с 477,60 евро повече за пълна година при непроменена заетост.