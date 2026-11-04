Мирчев обвини властта: Искали да покрият бюджетния дефицит с пари от пенсиите

Правителството е предложило част от пенсионните вноски на българските граждани да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт (НОИ), за да се покрие бюджетният дефицит. Това заяви депутатът от Демократична България" Ивайло Мирчев, който обвини управляващите, че са прикрили намеренията си от обществото.

Според Мирчев през октомври Министерството на финансите е изпратило до Европейската комисия предложение за пренасочване на 3% от вноските във втория пенсионен стълб към държавното обществено осигуряване.

"България се управлява от правителството на лъжата. Вчера всички видяха как българското правителство, управляващата партия, излъга, че не е планирала по никакъв начин да сложи ръка на пенсиите на българските граждани, за да покрива дефицита в бюджета", заяви депутатът.

По думите му Европейската комисия е изразила резерви към предложението и е поискала българските власти да преразгледат намеренията си.

Към момента обаче твърденията на Мирчев не са подкрепени с публично представена кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия. На журналистически въпрос той не показа документите, но увери, че опозицията разполага с достатъчно информация, за да постави въпроса.

От ДБ са изпратили официални запитвания до финансовото министерство и Европейската комисия с искане да бъде предоставена цялата кореспонденция по темата.

Мирчев настоя финансовият министър Гълъб Донев да публикува документите до петък, когато е предвиден парламентарен контрол.

"Надяваме се до петък господин Донев да намери тази кореспонденция, да я предостави на българските граждани и от "Прогресивна България" да обявят официално, че са излъгали. В противен случай ще го направим ние", заяви той.

Депутатът отправи критики и към премиера Румен Радев, като го обвини в разминаване между публичните му изявления за защитата на социалните права и предполагаемите предложения на финансовото министерство към Брюксел.

Според Мирчев пренасочването на пенсионни средства е било обсъждано като възможност за осигуряване на допълнителен ресурс за бюджета, включително за инфраструктурни проекти. В този контекст той посочи твърдение за изграждането на два километра магистрала на стойност 108 милиона евро.

Втората тема, поставена от Мирчев, беше прекратяването на компенсациите за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според него подобно решение ще увеличи разходите на предприятията и ще доведе до поскъпване на стоките и услугите за крайните потребители.

Той даде пример с малките търговски обекти и фризьорските салони, за които по-високите сметки за електроенергия могат да се превърнат в сериозна финансова тежест.

"Това означава, че високата цена на тока за един фризьорски салон, за едно малко магазинче, която вече е два, три, четири пъти по-висока, автоматично ще се отрази в цените за крайните клиенти", предупреди депутатът.

От ДБ предлагат Фондът "Сигурност на електроенергийната система" да получи допълнителни средства, свързани с дейността на електроцентрали, които Мирчев свърза с бизнесмена Христо Ковачки.

По думите му стотици милиони евро се насочват към тези централи, вместо да бъдат използвани за подпомагане на бизнеса. Той не представи в изявлението конкретни документи, които да потвърждават посочените финансови потоци.

"Ние се борим за това бизнесът да не страда от високите цени, а България да не бъде източвана от един енергиен олигарх", заяви Мирчев.

Депутатът настоя и за запазване на компенсациите за фотоволтаичните производители. Според него липсата на подкрепа за бизнеса може да доведе до допълнителен инфлационен натиск.

Мирчев отправи и обвинения във връзка с разкрита нелегална фабрика за производство на цигари в благоевградското село Рилци. По думите му операцията е проведена от ГДБОП, но предварително обявен брифинг по случая впоследствие е бил отменен.

Депутатът твърди, че собственикът на имота, в който е установено незаконното производство, е спонсор на "Прогресивна България". Според него това поражда съмнения за политическо влияние върху начина, по който Министерството на вътрешните работи е представило случая пред обществото.

"Доста смущаващо е тогава, когато един спонсор на "Прогресивна България" има такова влияние върху Министерството на вътрешните работи, че е възможно да осуети брифинг", коментира Мирчев.

На въпрос на журналисти той уточни, че твърденията му се отнасят до собствеността върху имота, без да представи доказателства за пряко участие на неговия собственик в незаконното производство.

Към момента няма представени доказателства, че собственикът на имота е участвал в нелегалната дейност или че отмяната на брифинга е резултат от политическа намеса.

Мирчев призова МВР да предостави официална информация за операцията в Рилци и причините за липсата на публичен брифинг. Той направи сравнение с начина, по който е била разгласена акцията по задържането на Ревански.

Депутатът заяви, че очаква обяснения от премиера и вътрешния министър както за случая с нелегалната фабрика, така и за действията на управляващите по останалите поставени въпроси.

От ДБ настояват за публичност на документите за пенсионните вноски, възстановяване на компенсациите за бизнеса и официална информация от МВР за разследването в Рилци.

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