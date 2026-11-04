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Пекин след изборите в САЩ: Готови сме да работим с Вашингтон въпреки разногласията

Пекин след изборите в САЩ: Готови сме да работим с Вашингтон въпреки разногласията
АР/БТА

Позицията беше обявена от говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин

Китай определи междинните избори в САЩ като вътрешен въпрос на страната и заяви готовност да продължи диалога с Вашингтон въпреки съществуващите разногласия. Позицията беше обявена от говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин, съобщиха агенция Синхуа и световни медии.

“Междинните избори са вътрешен въпрос на САЩ”, заяви Мао Нин по време на редовния брифинг на външното министерство.

Тя подчерта, че Пекин има желание да продължи сътрудничеството с Вашингтон както по въпросите от общ интерес, така и по темите, по които двете държави заемат различни позиции.

“Китай е готов да продължи да работи със Съединените щати за запазване и прилагане на важния консенсус, постигнат от двамата държавни глави, за засилване на комуникацията и за подходящо управление на различията”, посочи говорителката.

Изявлението се отнася до договореностите между китайския президент Си Дзинпин и американския държавен глава Доналд Тръмп, постигнати по време на трите им срещи през последната година.

Отношенията между двете най-големи икономики в света остават белязани от стратегическо, търговско и технологично съперничество. През 2025 г. след завръщането на Тръмп в Белия дом Вашингтон и Пекин влязоха в търговски конфликт, който доведе до сериозно напрежение. Двете страни постигнаха временно примирие през октомври същата година след среща между президентите си.

Договореностите бяха потвърдени на две срещи на високо равнище през 2026 г. в Пекин и Вашингтон, като примирието беше удължено до 10 януари следващата година.

Въпреки че Пекин традиционно избягва публични коментари по вътрешнополитическите процеси в други държави, Мао Нин отново заяви, че Китай се стреми към “стратегически стабилни” отношения със САЩ.

Пекин подготвя тристранна среща със САЩ и Русия

По време на брифинга говорителката съобщи още, че Китай поддържа контакти с Вашингтон и Москва относно възможността за среща между лидерите на трите държави – Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

“Китай е в контакт със заинтересованите страни относно среща между държавните глави на Китай, Русия и САЩ”, заяви Мао Нин, без да посочи конкретна дата или място за евентуалните разговори.

Китай настоява за предотвратяване на нова ескалация в Близкия изток

Отделно от отношенията със САЩ и Русия, Пекин заяви, че полага дипломатически усилия за предотвратяване на възобновяването на военните действия в Близкия изток.

Мао Нин определи това като “абсолютен приоритет” за китайската дипломация и предупреди, че нова ескалация би имала тежки последици за населението в региона.

В подкрепа на позицията си тя посочи проведените през седмицата разговори с представители на Иран, Саудитска Арабия и Оман, както и дипломатическите усилия на Китай за запазване на стабилността в региона.

 
 
 

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