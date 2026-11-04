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ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос
БТА

Жоел Цварц се качи с отбора на самолета за Атина

Голмайсторът на ЦСКА Жоел Цварц попадна в групата на „червените“ за гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Тимът на Маркос Гиздол бе посрещнат от десетки свои фенове на софийското летище, които надъхаха футболистите преди визитата в Гърция. „Армейците" пристигнаха на Летище "Васил Левски" около 9:30 часа за чартърния си полет до Атина.

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

ЦСКА излиза срещу гръцкия тим в трети мач от Лигата на конференциите, като до момента „армейците“ записаха загуба от Монако и равенство при гостуването на Нордселанд. Мачът между ЦСКА и Панатинайкос на Олимпийския стадион в Атина е в четвъртък (5 ноември), от 22:00 часа, като до момента „червените" имат 1 точка в своя актив, докато ПАО е с 6 точки.

ЦСКА е изиграл пет официални мача срещу Панатинайкос, но само четири от тях влизат в статистиката на УЕФА. В тези двубои „червените“ записват четири успеха. Следващата битка между двата тима е утре от 22 часа от основната фаза на Лигата на конференциите.

 

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