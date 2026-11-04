Новини
Търси
Подкаст
Общество

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Наталия Ефремова потвърди увеличение на пенсиите, минимална заплата от 660 евро и по-високи обезщетения за майчинство през 2027 г.

Не се водят разговори за прехвърляне на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди началото на форума „Европа е с мен“, съобщава БТА.

По думите ѝ разговорите с пенсионните дружества са насочени към гарантиране на бъдещите пенсии, повишаване на доходността и възможности за по-добри инвестиции, включително чрез публично-частни партньорства.

Във вторник Министерството на финансите също отрече информацията за подготвяна реформа на втория пенсионен стълб, като я определи като дезинформация. По-рано от „Продължаваме промяната“ предупредиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската за допълнително пенсионно осигуряване да бъде насочена към НОИ.

Ефремова посочи, че дефицитът в държавното обществено осигуряване ще бъде ограничаван чрез повече приходи и засилен контрол. Увеличаването на осигурителните прагове ще осигури допълнителни средства, но няма да бъде достатъчно за покриване на недостига.

Министърът потвърди, че през 2027 г. максималният осигурителен доход ще достигне 2400 евро, а минималната работна заплата ще бъде 660 евро.

Предвижда се и увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, както и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 398 на 450 евро.

Обезщетението при връщане на работа през първата или втората година от майчинството ще нарасне от 50% на 75%.

Ефремова съобщи още, че се подготвят мерки срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения.

Още по темата

Ефремова: Изкуственият интелект трансформира дори взаимоотношенията между работодател и служител

Ефремова: Изкуственият интелект трансформира дори взаимоотношенията между работодател и служител

Ефремова: Насилието е едно от най-сериозните нарушения на правата на детето

Ефремова: Насилието е едно от най-сериозните нарушения на правата на детето

Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Ефремова: Не можем да си позволим хора, които могат да работят, да остават извън пазара на труда

Ефремова: Не можем да си позволим хора, които могат да работят, да остават извън пазара на труда

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

Убийството на Кнопа влиза в съда: Решават дали обвиняемият остава в ареста

Убийството на Кнопа влиза в съда: Решават дали обвиняемият остава в ареста

Водещи

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 3 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 13 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 17 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 19 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 19 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 34 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 36 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 37 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 39 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

  • Преди 52 минути
Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

  • Преди 59 минути