Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Не се водят разговори за прехвърляне на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди началото на форума „Европа е с мен“, съобщава БТА.

По думите ѝ разговорите с пенсионните дружества са насочени към гарантиране на бъдещите пенсии, повишаване на доходността и възможности за по-добри инвестиции, включително чрез публично-частни партньорства.

Във вторник Министерството на финансите също отрече информацията за подготвяна реформа на втория пенсионен стълб, като я определи като дезинформация. По-рано от „Продължаваме промяната“ предупредиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската за допълнително пенсионно осигуряване да бъде насочена към НОИ.

Ефремова посочи, че дефицитът в държавното обществено осигуряване ще бъде ограничаван чрез повече приходи и засилен контрол. Увеличаването на осигурителните прагове ще осигури допълнителни средства, но няма да бъде достатъчно за покриване на недостига.

Министърът потвърди, че през 2027 г. максималният осигурителен доход ще достигне 2400 евро, а минималната работна заплата ще бъде 660 евро.

Предвижда се и увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, както и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 398 на 450 евро.

Обезщетението при връщане на работа през първата или втората година от майчинството ще нарасне от 50% на 75%.

Ефремова съобщи още, че се подготвят мерки срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения.