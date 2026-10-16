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Ефремова: Изкуственият интелект трансформира дори взаимоотношенията между работодател и служител

Ефремова: Изкуственият интелект трансформира дори взаимоотношенията между работодател и служител
БТА

Според Ефремова е вероятно значителна част от професиите да се променят

Изкуственият интелект трансформира не само пазара на труда, професиите и изискванията към уменията на работещите, но и взаимоотношенията между работодател и служител. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която участва в националната научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ в Икономическия университет във Варна,  съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). 

Ефремова отбеляза, че МТСП работи активно със социалните партньори по транспонирането на Директивата за подобряване на условията на труд при работата през платформа.

Целта е да се усъвършенства защитата на работещите и да се гарантират техните права при алгоритмично управление.

Ефремова цитира данни от изследване на Международната организация на труда, което показва, че той се променя, но не заличава цели професии и че един от всеки четирима работещи в света е зает в професия с някаква степен на експозиция към генеративен изкуствен интелект. Ефремова добави, че е вероятно значителна част от професиите да се променят, защото част от задачите ще бъдат автоматизирани. 

Министърът на труда запозна аудиторията и с данни на Европейския център за развитие на професионалното обучение – Cedefop. Според данните над две трети от работещите с изкуствен интелект изпълняват задачите си по-бързо и по-ефективно, отбелязаха от МТСП. 

Ефремова акцентира, че в съвременния свят на труда най-важното е хората да разбират как функционира изкуственият интелект и как следва да се използва правилно.

Образователната система трябва преди всичко да осигури тези фундаментални знания, а след това да ги надгражда с меки умения“, каза министърът.

Ефремова припомни, че МТСП осигурява широк спектър от възможност за повишаване на уменията и знанията на хората чрез безплатни обучения, финансирани от държавния бюджет и Европейския съюз. Министърът отбеляза, че предстои стартирането на Национална платформа за онлайн обучения, която ще направи обученията още по-достъпни и гъвкави. 

Социалният министър каза, че успехът на изкуствения интелект не може да се измерва само с производителността. Трябва да се има предвид и качеството на работните места, възможностите за професионално развитие и защитата на трудовите права.

Не можем да спрем технологичната промяна, но можем да подготвим хората за нея. Това изисква достъпно обучение през целия живот и навременна подкрепа за придобиване на нови умения“, каза още Ефремова. 

 

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