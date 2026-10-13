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Омбудсманът организира конференция за изкуствения интелект и правата на човека

Омбудсманът организира конференция за изкуствения интелект и правата на човека
БТА

В откриването ще се включи хуманоидът Робърт

Омбудсманът Велислава Делчева организира днес в София международна конференция „Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции“, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Конференцията цели да разясни практическите методологии и инструменти, чрез които правозащитните институции ще могат да наблюдават въздействието на системите с изкуствен интелект върху основните права. Идеята е да се подпомогне работата на институциите при оценката на рисковете за гражданите и при гарантирането на прозрачност, отчетност и недискриминация при използването на ИИ.

В откриването ще се включи хуманоидът Робърт, създаден от инж. Методи Димитров.

Във форума ще участват зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, председателят на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев, българският съдия в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева, ректорът на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савов, проф. Ирина Цакова – член на Консултативния форум на Европейската комисия и на Съвета по ИИ и Борислав Петров – изпълнителен директор на INSAIT и др. В дискусиите ще се включат още Карина Палкова-омбудсман на Латвия, Карол ван Баселаре от Междуфедералния център за равни възможности на Белгия, Елена Чернева – зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация, както и Вит Александър Шорм – заместник-омбудсман на Чешката република, който ще направи видеообръщение. 

Специално внимание е отделено на практическите модели за ефективно наблюдение на въздействието на изкуствения интелект върху основните права. Ще бъдат представени инструменти като контролен списък за оценка на въздействието върху основните права, както и процедури и специфични инструменти за наблюдение. Към тази тематична част ще се присъединят председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, д-р Татяна Новосьолова и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията, държавни експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и Държавната агенция за закрила на детето. 

Във форума ще участват още юристи, правозащитници, ръководители и експерти от държавната администрация – представители на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, на академичните среди, на Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията, Централната избирателна комисия, Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на Комисията за регулиране на съобщенията, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Летище „Васил Левски“ София, Българския център за нестопанско право, Българския хелзинкски комитет, УНИЦЕФ и др. 

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