Изкуственият интелект започва сам да създава нова математика

Изкуственият интелект навлиза в нов етап в развитието на математиката – от система, която решава поставени от хората задачи, към инструмент, способен сам да открива нови математически резултати.

OpenAI съобщава за 377 нови резултата, получени чрез експериментална система за математически изследвания. По време на проекта системата е анализирала около 4000 математически проблема, като освен решаването на предварително зададени задачи е изпробвала различни подходи и е достигнала до резултати, които не са били заложени предварително.

Развитието променя традиционната роля на изкуствения интелект в математиката. Досега подобни технологии се използваха основно за ускоряване на изчисленията, проверка на доказателства и подпомагане при решаването на сложни задачи. Сега целта е системата да изследва самостоятелно математически пространства и да предлага идеи и резултати, които впоследствие да бъдат проверявани от специалисти.

Това поставя и въпроса дали изкуственият интелект постепенно може да се превърне от помощен инструмент в изследователски партньор на математиците. Способността да се генерират нови резултати сама по себе си не означава, че човешките специалисти могат да бъдат заменени. Тя обаче показва, че границата между машина, която решава задачи, и система, която участва в научното изследване, започва да се променя.

Математическите открития изискват не само получаването на резултат, но и логическа последователност, доказателство и възможност за независима проверка. Именно затова човешката експертиза остава необходима за оценяването на предложенията, генерирани от изкуствения интелект.

Според OpenAI експериментът е част от усилията за създаване на системи, които могат да допринасят за разширяването на математическите знания, а не само да работят с вече съществуващи такива.

Ако този подход продължи да се развива, математическите изследвания могат да придобият нов модел, при който хора и системи с изкуствен интелект съвместно търсят хипотези, разработват нови подходи и достигат до резултати, които след това се проверяват от математици.