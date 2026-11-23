Два дни след публикуването на материал в ТАРАЛЕЖ относно сигнали за агресия, алкохол и сбивания на тийнейджъри в градинката около църквата "Св. Седмочисленици" в София, от Столичната дирекция на МВР отговориха на наше запитване по случая, изпратено на 18 ноември.

Публикуваме отговора на СДВР без редакторска намеса:

"Служителите на Първо РУ СДВР осъществяват регулярни обходи и активен контрол на територията на района, включително в пространствата около църквата „Св. Седмочисленици“, с основен акцент върху опазването на обществения ред, превенцията на противообществените прояви и недопускането на правонарушения от малолетни и непълнолетни лица.

В рамките на предприеманите превантивни действия полицейските служители извършват периодични проверки и обходи на градинки и други места за обществено ползване. В дейностите активно участват и инспектори от Детска педагогическа стая. През летния сезон, когато учениците са във ваканция и разполагат с повече свободно време, се провеждат и специализирани полицейски операции, насочени към превенция на детската престъпност и опазване на обществения ред.

Към настоящия момент в Първо РУ СДВР не са постъпвали сигнали за сбивания и хулигански прояви, включително организирани такива, заснемани с мобилни телефони и разпространявани в социалните мрежи. Не са постъпвали и сигнали за системни събирания на групи от непълнолетни лица, извършващи престъпления или противообществени прояви. При осъществяваните обходи и в постъпващите докладни записки също не са констатирани нарушения от малолетни и непълнолетни лица.

Реакцията на полицейските служители при получаване на информация за неправомерни действия е незабавна. Такъв е и случаят с постъпилия сигнал за лице, което рисува по сградата на църквата „Св. Седмочисленици“. Незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил лицето, като му е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

СДВР продължава да осъществява превантивна дейност и контрол в района. Призоваваме гражданите, които разполагат с конкретна информация за нарушения на обществения ред, противообществени прояви или други неправомерни действия, своевременно да подават сигнали до органите на МВР, за да може да бъде извършена проверка и да бъдат предприети необходимите действия."

Припомняме, че очевидци споделят пред ТАРАЛЕЖ за бой, видян на 15 ноември, около 19:30 часа под прожекторите на църквата. Според информацията, с която разполагаме е подаден и сигнал до 112.

Живущи в района, както и свещеник от храма, също споделиха пред наш репортер, че такива събирания, включващи алкохол и наркотици, също са чести в пространствата около църквата.