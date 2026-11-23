Разузнавателни служби на държави от НАТО смятат, че Русия подготвя извеждането в орбита на сателит, носещ ядрено оръжие, още през тази година. Това съобщават германски медии, цитирани от Ройтерс.

Според телевизионните канали NDR и WDR и вестник „Зюддойче цайтунг“ германската Федерална разузнавателна служба и Бундесверът са обменили информация с други западни партньори за предполагаемия руски проект.

Става дума за сателита „Спутник-С“, който според публикациите е бил разработен преди няколко години и в момента се съхранява в Московска област. Разузнавателните данни сочат, че Москва може да планира извеждането му в Космоса през настоящата година.

Ройтерс съобщава, че руското посолство в Берлин, германската Федерална разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел засега не са отговорили на запитванията за коментар.

През 2024 г. Русия отхвърли американски твърдения, че разработва космическо оръжие, способно да унищожава вражески сателити чрез ядрена експлозия в орбита.

Американски представители твърдят, че Москва от години работи върху система, която би могла да унищожи цели сателитни мрежи. Сред потенциалните ѝ цели е и Starlink на компанията SpaceX – комуникационна система, използвана широко от украинската армия за достъп до интернет и обмен на информация.