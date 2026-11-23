Сигнал за пожар в района на хотел край Несебър се появи в социалните мрежи. Снимка, публикувана във Facebook групата "Шофьорите на Несебър", показва гъст черен дим, издигащ се зад сгради в района.

Към момента няма официално потвърждение дали пожарът е възникнал на територията на хотела, или в близост до него.

От разпространения кадър се вижда значително количество тъмен дим, но не може да бъде установен точният източник на предполагаемия пожар.

Очаква се информация от компетентните служби, която да изясни обстоятелствата около сигнала.