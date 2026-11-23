Коледният базар пред Националния дворец на културата (НДК) в София отново посреща посетители с празнична украса, дървени къщички и разнообразие от храни и напитки. Наред с коледната атмосфера обаче цените на предлаганите продукти предизвикват критични коментари в социалните мрежи.

Проверка на ТАРАЛЕЖ на място показва, че чаша греяно вино от 200 мл струва 3 евро, а ягодовото греяно вино се предлага за 3,90 евро. Цената на коледния пунш също е 3 евро, докато крафт бирата от 400 мл варира между 4,49 и 4,99 евро.

При топлите напитки капучиното и горещият шоколад се предлагат за 4 евро, а еспресото е 2,50 евро. Посетителите могат да си купят и чай за 3 евро.

Цените на храната са разнообразни. Порция пържени картофи от 150 грама струва 3,99 евро, а братвурст с картофи и салата колсло се предлага за 9,49 евро. Фестивален микс от различни видове наденички и кюфтенца, с общо тегло 550 грама, достига 11,99 евро.

На други щандове пуйка с трюфелни картофи се предлага за 10 евро, печено бри с гарнитура – за 8 евро, а плато с френски сирена – за 15 евро. Сред сладките предложения са така наречените дубайски ягоди с крем шамфъстък и белгийски шоколад на цена от 8,90 евро.

Така посещение за двама души, включващо по един братвурст с гарнитура и чаша греяно вино за всеки, би струвало общо 24,98 евро. При добавяне на десерт разходите могат да надхвърлят 30 евро.

Сравнението с публикувани цени от коледните базари през 2025 г. показва, че тогава чаша греяно вино е била предлагана и за 7 лева, или приблизително 3,58 евро. През тази година на заснетите щандове пред НДК напитката може да бъде намерена за 3 евро. За пържени картофи през миналата година са били съобщавани цени между 7 и 10 лева, или приблизително 3,58–5,11 евро, докато сега порция от 150 грама се предлага за 3,99 евро.

Тези стойности са от различни търговски предложения и не позволяват да се направи категоричен извод за общо поскъпване или поевтиняване на базара.

Въпреки това цените предизвикват недоволство сред част от потребителите във Facebook.

Цените на коледния базар пред НДК предизвикаха критични реакции и под публикацията на столичния кмет Васил Терзиев във Facebook, посветена на откриването на базара. Част от коментиращите изразяват недоволство от стойността на храните и напитките, като поставят под въпрос доколко празничните предложения са достъпни за посетителите.

"Предпочитам да запаля банкнота от 10 евро да изгори, отколкото да я дам за 150 грама пържени картофи. Иначе изглежда забавно“, коментира Павел Лазаров Главинов.

Друг потребител, Радослав Б., заявява: "Няма да им стъпя с тез цени...“.

В дискусиите се появяват и коментари за цената на мекиците. Потребителят Stefan Ivanov пише: "10€ мекицата, ти некъв ненормален ли си там да ги рекламираш тия“.

Не липсват и иронични реакции. Потребител с името Д-р Понеделник Щонов пише, че коледният базар пред НДК блести толкова ярко, защото "портфейлите на всички клиенти и посетители не спират да горят“.

Коментарите показват недоволството на част от потребителите от разходите за храна и напитки, но не представляват представително проучване на мнението на всички посетители.

Празничният базар продължава да предлага разнообразие от традиционни и международни специалитети, а изборът на храна и напитки определя и крайната сума, която посетителите ще похарчат. За едни посещението остава възможност за празнична разходка, докато за други цените са причина да ограничат покупките си.