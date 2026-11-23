Двама руски дипломати са били принудени да напуснат Кипър заради подозрения в шпионаж и опити за придобиване на поверителна информация, съобщават местни медии.

Според кипърската телевизия „Антена“ двамата руски граждани са напуснали страната в началото на миналата седмица по настояване на службите за сигурност. Кипърското разузнаване ги поставило под наблюдение след анализ на събрана информация, която породила съмнения, че работят за руските тайни служби под дипломатическо прикритие.

Разследването показало, че двамата са поддържали контакти с кипърски граждани, заемащи длъжности, които им осигуряват достъп до поверителни сведения. Според разузнавателните служби целта била да се събира информация, свързана с националната сигурност на Кипър и сигурността на Европейския съюз.

По данни на телевизията предполагаемата шпионска дейност е продължила и през първата половина на 2026 г., когато Кипър беше ротационен председател на Съвета на ЕС.

Изданието „Политико“ съобщава, че предполагаемата мрежа е проявявала интерес и към технологии, чийто износ към Русия е забранен съгласно европейските санкции. Информацията е предоставена от представители на кипърското правителство. От посолството на Русия в Никозия не са отговорили на запитването на изданието за коментар.

„Политико“ припомня, че в миналото Русия е била сред основните източници на преки чуждестранни инвестиции в Кипър. Островът се утвърди и като важен банков център за руски капитали, включително от търговията с оръжие и хазартния сектор.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. обаче Никозия подкрепи санкциите на ЕС срещу Москва. Регулаторният натиск и промените в геополитическите отношения доведоха до постепенно ограничаване на икономическите връзки между двете държави.

По данни на Службата за външно разузнаване на Украйна, цитирани от „Политико“, европейски държави са експулсирали над 700 руски дипломатически служители от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.