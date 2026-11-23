Петнайсет души са пострадали при пожар в болница в Берлин, предизвикан от пациент, който запалил собственото си легло. Полицията разследва случая като вероятен умишлен палеж, съобщи ДПА.

Инцидентът е станал в здравно заведение в източния берлински район „Лихтенберг“. Според първоначалната информация пациентът е предизвикал пожара в стая на първия етаж, съобщи говорител на полицията.

Пожарникарите са успели да овладеят огъня, но димът бързо се е разпространил и в други части на сградата. Заради опасността се е наложила частична евакуация на болницата.

Повечето пострадали – 13 души, са получили леки наранявания. Медицинска сестра и предполагаемият извършител са пострадали от вдишване на дим и са били прегледани и лекувани в болницата.

Медицинската сестра вече е изписана след амбулаторно лечение, докато пациентът, заподозрян за палежа, остава в лечебното заведение.