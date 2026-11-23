Следващият изтребител на Великобритания ще бъде последният пилотиран боен самолет на Кралските военновъздушни сили, заяви техният командир, маршалът от авиацията сър Харв Смит, цитиран от в. „Телеграф“.

По думите му Глобалната програма за бойни самолети (GCAP), в която участват Великобритания, Италия и Япония, предвижда разработването на изтребител от шесто поколение с пилот на борда. Следващите поколения бойни летателни апарати обаче вероятно ще бъдат безпилотни.

Смит посочи, че британските военновъздушни и космически сили ще съчетават използването на изтребителите „Тайфун“ и F-35 с автономни системи, които ще позволят въвеждането на нови технологии във въоръжените сили.

В статия за „Телеграф“ командирът изразява убеждението си, че безпилотните апарати с изкуствен интелект ще променят военната авиация толкова значително, колкото някога преходът от витлови към реактивни двигатели.

Изданието отбелязва, че Кралските военновъздушни сили вече използват безпилотни системи в своите операции.

Според Смит правилното прилагане на изкуствения интелект ще позволи на машините да поемат някои от най-опасните задачи, които досега са изпълнявани от хора. Той обаче подчертава, че технологията трябва да подпомага човешката преценка, а не да отменя отговорността за вземането на военни решения.

Маршалът припомня и доктрината от Втората световна война „Стомана, а не плът“, която насърчава използването на технологични средства за ограничаване на човешките загуби във войната.

В този контекст Смит предлага новият принцип на съвременната война да бъде „Автономия, а не плът“. Като аргумент той посочва, че изкуственият интелект не се уморява, не губи съзнание при високо претоварване и не изпитва психическо изтощение дори след десетчасова мисия.