Светият синод се събира днес, за да определи наместник на Ловчанската епархия след смъртта на митрополит Гавриил, съобщава БНТ. Наместникът ще организира избора на нов Ловчански митрополит.

Първо ще бъде определен списък с кандидати. След това свещеници и миряни от епархията ще изберат чрез гласуване двама от тях, а Светият синод ще вземе окончателното решение. Процедурата продължава около три месеца.

Поклонението пред митрополит Гавриил ще се състои днес в Ловеч, а погребението се очаква утре. Със заповед на кмета Страцимир Петков в града е обявен тридневен траур.

Митрополит Гавриил почина вчера на 76 години след кратко боледуване. В началото на ноември той бе приет във Военномедицинската академия в София.