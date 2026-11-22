Кирил Десподов записа първите си минути в официален мач от близо осем месеца при домакинската победа на ПАОК с 4:0 над Кифисия в гръцкото първенство. Крилото, което наскоро поднови договора си с клуба, се появи в игра при резултат 3:0. За гостите през второто полувреме влезе друг български национал, Алекс Петков.

Десподов за последно бе играл в официален двубой на 22 март срещу Волос. Преди мача с Кифисия той се завърна на терена в контролата срещу Партизан.

ПАОК поведе още в четвъртата минута, когато Андрия Живкович се измъкна зад защитата и откри резултата. В 19-ата минута Кифисия остана с десет души, след като Рошон ван Ейма получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Джонджо Кени след намеса на ВАР.

Шериф Ндиайе удвои преднината на ПАОК в 51-вата минута, а четири минути по-късно асистира на Живкович за 3:0. Сърбинът оформи хеттрика си в 73-ата минута от дузпа, отсъдена след преглед с ВАР за нарушение на Лерой Абанда срещу него.

С победата ПАОК събра 22 точки и заема четвърто място в класирането. Кифисия е седма с 15 точки.