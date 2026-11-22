Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи точката при гостуването на Ботев Пловдив като добра предвид изоставането на почивката. „Армейците“ обърнаха резултата с голове на Жан-Филип Гбамен, Жоел Цварц и Леандро Годой, но домакините изравниха за 3:3 още в следващата атака.

„През второто полувреме показахме какво е ЦСКА. Показахме стила, който искаме да практикуваме. Върнахме се от 0:2, обърнахме, но направихме една грешка, наподобяваща неточностите ни от първото полувреме“, каза Гиздол.

Наставникът отчете, че през първите 45 минути отборът му е показал твърде малко от характера, който очаква. След почивката ЦСКА се върна в мача с правилната нагласа според германеца, който призова футболистите си да запазят вярата в работата си и да бъдат по-постоянни.

Запитан за игровото време на Джеймс Ето’о, Гиздол посочи, че разполага с поне 14-15 футболисти, които заслужават да играят. Като пример за конкуренцията в състава той даде Макс Ебонг, който остана на пейката срещу Ботев, въпреки че според треньора също е заслужавал минути.

ЦСКА насочва вниманието си към домакинството на Трабзонспор в Лигата на конференциите в четвъртък. Гиздол подчерта добрата форма на турския отбор и изрази надежда „червените“ да зарадват привържениците си във втория си домакински мач от надпреварата.