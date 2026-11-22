Трабзонспор победи Еюпспор с 1:0 в последния си шампионатен мач преди гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите. Озан Туфан отбеляза единствения гол още в петата минута, когато засече с глава центриране на Пина от десния фланг.

Домакините имаха две възможности да увеличат аванса си преди почивката. Емре Билгин спаси удар на Савиоло от дистанция, а в 19-ата минута Пол Онуачу стреля с глава над гредата след корнер.

Еюпспор застраши преднината на Трабзонспор в 56-ата минута. Садия засече подаване на Абдулахи, но Андре Онана се намеси и отклони топката в корнер. Домакините запазиха аванса си до края.

Седмата поредна победа в първенството нареди бившия треньор на Лудогорец Томас Райс сред чуждестранните наставници с подобна серия в турската Суперлига през XXI век. Сред тях са Жозе Моуриньо, Мирча Луческу, Кристоф Даум и Славен Билич.