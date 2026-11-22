Хъл Сити победи Брайтън с 2:0 като домакин в 11-ия кръг на Висшата лига. Оли Макбърни отбеляза и двата гола в добавеното време за отбора на бившия футболист на ЦСКА Сергей Якирович.

Брайтън имаше предимство през голяма част от срещата, но пропусна възможностите си да поведе. В 89-ата минута Кощиня получи втори жълт картон и остави отбора на Фабиан Хюрцелер с човек по-малко.

Във втората минута на добавеното време Макбърни завърши многоходова атака на Хъл за 1:0. Три минути по-късно Мохамед Белуми проби по десния фланг, влезе в наказателното поле и подаде на нападателя, който вкара на празна врата за крайното 2:0.

Въпреки поражението Брайтън остава втори с 22 точки. Хъл Сити заема 11-ото място с 14 точки.