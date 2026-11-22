Движението за права и свободи (ДПС) се присъедини към групата на консерваторите, християндемократите и асоциираните членове в Парламентарната асамблея на НАТО. Решението за приемането на формацията е взето по време на 72-рата годишна сесия на асамблеята, която се провежда в германската столица Берлин, съобщава NOVA.

С присъединяването си ДПС става част от политическо семейство, в което участват представители на Републиканската партия на САЩ, Консервативната партия на Великобритания и управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (AK Parti).

На международния форум ДПС е представлявано от народния представител Станислав Анастасов.

Политическата група обединява представители на десни и консервативни партии от държавите членки на Северноатлантическия алианс. Сред тях са политически сили, свързани с Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) и Европейската народна партия (ЕНП).

Групата включва представители на партии с различни национални политически позиции, които участват в работата на Парламентарната асамблея на НАТО.

Парламентарната асамблея на НАТО е форум за сътрудничество между законодателните органи на държавите от Алианса, в който парламентаристите обсъждат въпроси, свързани със сигурността, отбраната и международните отношения.

Асамблеята е институционално отделна от НАТО и не взема решения от името на Алианса. Политическите групи в нея предоставят възможност за координация и обмен на позиции между представители на различни национални парламенти.

Присъединяването на ДПС към консервативното политическо семейство представлява промяна в груповата принадлежност на партията в рамките на Парламентарната асамблея на НАТО.