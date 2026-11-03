Български евродепутати: Закриването на Комисията по досиетата е стряскащо

Закриването на Комисията по досиетата е стряскащо, неаргументирано и част от идеологията на сегашното управление. Това смятат българските евродепутати Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров.

„Решението на управляващите за закриване на Комисията по досиетата и прехвърлянето на нейните функции към Държавна агенция „Архиви“ е стряскащо и поражда сериозни съмнения за идеологическата посока, в която върви сегашното управление, което няма никакви притеснения да се обгражда с генерали, офицери и агенти от Държавна сигурност и техните семейства”, смятат те.

Според евродепутатите явно управляващите се водят от максимата, че който контролира наратива за миналото, той контролира бъдещето, предава НОВА.

Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров припомнят, че създаването на тази комисия беше предшествано от препоръки на европейските институции преди приемането на България в Европейския съюз като част от усилията за осветляване и запазване на паметта за престъпния комунистически режим.

„Същите препоръки за отваряне и свободен достъп до архивите на техните тоталитарни служби се отправят и днес към всички страни кандидати за членство в Европейския съюз – особено службите, които са работили пряко срещу българския национален интерес в бивша Югославия (УДБА и КОС)”, казаха евродепутатите.

Те отбелязват, че когато през 2006 година се приема Законът за достъп до документите на Държавна сигурност (Законът за досиетата), тогавашните управляващи не очакват, че той ще заработи и Комисията ще успее да изпълни записаното в закона. Те отдават уважение към всички служители, работили в нея и особено към тогавашния председател Евтим Костадинов.

„Странни са аргументите за административна реформа, оптимизация или спестяване, с които управляващите ни представят този акт. Основната препоръка на европейските институции и тогава, а и сега, е, че този орган следва да бъде максимално независим, затова и правилно Комисията се избира от Народното събрание и никоя политическа партия няма мнозинство в нея. Същата се отчита единствено пред Народното събрание. Сегашното желание е ДА „Архиви“ да поеме дейността на Комисията, която искат да ликвидират управляващите, с което се ликвидира нейната независимост”, казват представителите ни в Брюксел.