Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни. Това написа съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод изявление на Константин Проданов от "Прогресивна България", свързано пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Не се планира и не е било планирано част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ", каза Проданов.

Мирчев посочи, че новината не е фалшива.

"Европейската комисия е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар", добави Мирчев.

"Това, че "Прогресивна България" не могат да се справят с управлението на страната, всички го разбрахме през последните шест месеца, но да лъжат толкова арогантно българското общество е нещо ново", коментира още Мирчев, като добави, че е изпратил искане в качеството си на народен представител да му бъде предоставена официалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври.

"За да стане ясно на всички, че "Прогресивна България" са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите. Румен Радев, кога казвате истината?", посочи Мирчев той.