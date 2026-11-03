Новини
Търси
Подкаст
Политика

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ
БТА

Мирчев коментира изявление на Константин Проданов от "Прогресивна България"

България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни. Това написа съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод изявление на Константин Проданов от "Прогресивна България", свързано пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Не се планира и не е било планирано част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ", каза Проданов.

Мирчев посочи, че новината не е фалшива.

"Европейската комисия е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар", добави Мирчев.

"Това, че "Прогресивна България" не могат да се справят с управлението на страната, всички го разбрахме през последните шест месеца, но да лъжат толкова арогантно българското общество е нещо ново", коментира още Мирчев, като добави, че е изпратил искане в качеството си на народен представител да му бъде предоставена официалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври.

"За да стане ясно на всички, че "Прогресивна България" са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите. Румен Радев, кога казвате истината?", посочи Мирчев той.

Още по темата

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Иван Ангелов: Няма да се намаляват вноските във втория пенсионен стълб

Иван Ангелов: Няма да се намаляват вноските във втория пенсионен стълб

Калин Стоянов за Демерджиев: „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

Калин Стоянов за Демерджиев: „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

Пеев: Има бомбени заплахи за два самолета към София, няма открити взривни устройства

Пеев: Има бомбени заплахи за два самолета към София, няма открити взривни устройства

Водещи

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 2 минути
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 3 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 12 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 23 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 25 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 25 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 34 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 39 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 40 минути
Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

  • Преди 43 минути