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Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото
БТА

Мълчаливото политическо мнозинство се включи и избра пътя на мира в лицето на Илияна Йотова, посочи Паргов

Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото. Това заяви пред НОВА Нюз Калоян Паргов от БСП. 

По думите му мълчаливото политическо мнозинство се включи и избра пътя на мира в лицето на Илияна Йотова. 

"Оттук нататък тя трябва да продължи да се вслушва в това мнозинство, за да продължи то да я подкрепя, а тя да бъде гарант за социална държава, гарант за мира, достоен представител във външните отношения", смята Паргов.

Той отбеляза, че Илияна Йотова е част от БСП и от лявото пространство.

"Тя се идентифицира с това пространство и по тази причина стана вицепрезидент на безпартийния кандидат Румен Радев през 2016 г.", заяви той.

Паргов е на мнение, че те са първата президентска двойка, която е изкарала мандата си безпроблемно и безконфликтно като президент и вицепрезидент, за разлика от предишните такива.

"Това е една уникална двойка, която в момента си смени местата. И Румен Радев върна жеста на социалистите. През 2025 г. го бях призовал да ни върне жеста, подкрепяйки Илияна Йотова, и той го направи", каза Паргов.

"Оттук нататък трябват смели и решителни стъпки към промяна на облика на лявото, защото БСП сама по себе си вече не го представлява", добави той.

По отношение на пенсионния фонд Паргов заяви, че това е тема, която ще се развива в следващите години.

"Миналата година, при предишното правителство, имаше спорове, най-вече отново с втория стълб и частния интерес", каза той, като допълни, че много хора символично предприеха стъпка, в която си прехвърляха партидите към първия стълб.

Относно това дали ще има протести срещу кабинета, той каза, че ролята на опозицията е да бъде коректив на властта.

"Това може да го прави както с парламентарни, така и с извънпарламентарни средства. Очевидно е, че миналогодишните сценарии, които се случиха на миналогодишния кабинет, ще се повторят и на този. Разликата е, че Радев не е Борисов. Самият Радев, като бивш военен, е готов да върви докрай и в изборната нощ той го каза", каза Паргов.

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