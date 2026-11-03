София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София посреща отоплителния сезон с мащабни проблеми с парното и топлата вода. Хиляди домакинства в различни части на столицата са засегнати от аварии, продължителни ремонти и прекъсвания на топлоподаването.

Недоволството вече излезе и на улицата. На 3 ноември жители на столичния квартал "Дружба" протестираха заради седмици без нормално топлоподаване и топла вода. Хората твърдят, че обявените срокове за ремонт многократно се променят, а проблемите остават нерешени.

Случаят не е изолиран. Сигнали за проблеми има от "Дианабад", "Изгрев", "Изток", "Младост", "Мусагеница", "Полигона", "Студентски град", "Гео Милев", "Слатина" и други райони на София.

"Дружба" излезе на протест след седмици без топла вода

Един от най-тежките случаи е в "Дружба". Жители на блокове 99 и 101 протестират заради продължителна авария, като по техни данни проблемите са започнали още през октомври.

Още по-притеснителни са сигналите от блокове 98 и 128, където живущи твърдят, че нямат нормално топлоподаване още от август.

Според информацията, публикувана на 3 ноември, срокът за възстановяване на топлоподаването в района на блок 99 е преместен до 15 ноември.

Недоволните граждани твърдят, че са подавали многократно сигнали, но не получават решение в разумен срок.

Дианабад и Изгрев също чакат

В "Дианабад" са обявени няколко етапа на ремонтни дейности.

От 26 октомври до 9 ноември 2026 г. е планирано прекъсване на топлоподаването за блокове 6, 7, 8 и 22А. Следващият етап е предвиден за периода 10-21 ноември и обхваща блокове 58 и 59.

В регистъра на дружеството фигурират и аварийни прекъсвания по ул. "Апостол Карамитев", блокове 3А и 7, както и блок 61.

В "Изгрев" сред засегнатите адреси са ул. "Латинка" №29, 31 и 33, ул. "Константин Кисимов" №2 и ул. "Фредерик Жолио-Кюри" №20. За тези адреси е посочен очакван срок за възстановяване до 15 ноември.

Младост, Мусагеница и Студентски град също са в списъка

Проблемите далеч не се ограничават до източната част на София.

Сред районите, посочени от омбудсмана като засегнати от проблеми с топлоподаването, са "Младост 1", "Младост 1А", "Младост 2" и "Младост 3", "Мусагеница", "Студентски град" и "Полигона".

В актуалния регистър на "Топлофикация София" фигурира и авария в част от "Студентски град", в района на Стол №17, с очаквано възстановяване на 4 ноември.

В "Младост 1" и "Младост 1А" продължават да фигурират сгради с продължителни прекъсвания, включително блок 66, вход 7, както и блокове 549, 550, 551, 551А и 552.

Гео Милев и Слатина също не са пощадени

В района на "Гео Милев" са регистрирани проблеми по бул. "Шипченски проход" №8 и 10, както и на ул. "Гео Милев" №9 и ул. "Христо Максимов" №10.

В "Слатина", в района на кв. "Христо Смирненски", сред засегнатите са блокове 68А, 69 и 81.

Жители на блок 64 в същия район също съобщават за продължителен проблем. Според публикации от 3 ноември аварията е регистрирана още в началото на септември, а срокът за отстраняването ѝ е променян.

Изток - ремонти заради амортизирана мрежа

В квартал "Изток" също има продължителни прекъсвания. Част от тях са свързани с мащабна подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.

Сред засегнатите адреси са сгради по бул. "Цариградско шосе", ул. "Майор Юрий Гагарин", ул. "Атанас Далчев", ул. "Тинтява" и други.

От дружеството посочват, че причините са високата аварийност, влошеното техническо състояние на съоръженията и изтеклият експлоатационен срок на част от мрежата.

За някои сгради е обявено възстановяване на топлоподаването до 15 ноември 2026 г.

Омбудсманът поиска спешна намеса

На 3 ноември омбудсманът Велислава Делчева поиска спешно изслушване в парламентарната Комисия по енергетика заради стотиците жалби от граждани.

В сигналите се съобщава за чести аварийни спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде възстановена трайно.

Особено притеснителни са данните за изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на дружеството. Според информация, представена от министъра на енергетиката, към септември са изпълнени около 19% от инвестиционната програма и 31% от ремонтната програма.

Това поставя сериозни въпроси за състоянието на топлопреносната инфраструктура и готовността на дружеството да посрещне зимния сезон.

Кой ще отговори на хората, останали без парно?

Обяснението за старата и амортизирана мрежа вече не е достатъчно за домакинствата, които седмици наред чакат нормално топлоподаване.

Хората искат ясни срокове, конкретни действия и гаранции, че след поредния ремонт няма отново да останат без топла вода и отопление.

Въпросите към "Топлофикация София" стават все повече:

Защо авариите се отстраняват толкова продължително?

Защо сроковете за възстановяване се променят многократно?

Има ли достатъчно екипи и средства за ремонт на мрежата?

Кой контролира изпълнението на ремонтната програма?

Как ще бъдат защитени абонатите, останали продължително без услугата?

Ситуацията вече не е проблем само на един квартал или на една улица. Тя засяга различни части на столицата и поставя въпроса за надеждността на цялата система за централно топлоснабдяване.

София се готви за зимата, но хиляди нейни жители продължават да се питат дали ще имат парно и топла вода, когато температурите паднат. А за някои домакинства чакането продължава вече месеци.