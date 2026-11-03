Диана Дамянова: В центъра на София нямаме парно, даже и топла вода

Пиар експертът Диана Дамянова споделя иронично как е прекарала една вечер в дома си в София без парно и без топла вода.

Ето нейния пост:

Хубава софийска вечер. Нямаме парно (на пъпа на София), но пък в замяна на това нямаме и топла вода. Тези факти ми дадоха незаменими часове, свита под одеялото, да ги прекарам във Фейсбук (все още има светлина, ама към края на демократичното Терзиево управление може и това да няма).

Но пък престоях няколко часа в социалката и научих всичко, ама всичко:

1. Много, ама много от онези, дето вчера ни съобщаваха за скъсената разлика и с множество четворки ни призоваваха за последен напън (тези постове не остаряха добре), днес късат ризи я относно рекламните екипи, я пиарите, я лидершипа. Иска се тези да напуснат. Сега, аз това го извърших още 2022-ра, щото работата беше ясна, и напуснах. Но ако това удовлетворява симпатизантите, ще напусна и втори път.

2. Много, много от другите обаче са освирепели – война, задунайска империя, Путин, Хуйло, пак Путин, трогателни писма до новоизбраната президентка да вземе да се гръмне и въобще текстови упражнения на високо литературно ниво с нулево съдържание.

3. Сега има и едно, особено забележително – дето да си продам имота и да отивам в Канада, но да обещая, че и да отида в Канада, пак ще тормозя путинската сган в държавата до последно. Обещавам разбира се, що да не обещая, искам и аз да се впиша сред творците...

4. Забележителна кампания има и за събота сутринта – да отиваме на Терминал 2 и да заминаваме нанякъде, където и да е. Тя не е същата като тази да си продам дома и да хукна за Канада, защото май в нея нищо не трябва да продавам, а просто да се явя на мястото на събитието и да отлетя. Дали Сорос ще ми даде начален капитал за този воаяж, не се казва, ама нали ние, умнокрасивите, сме талантливи, заможни и дори богати – щото знаете, отглеждат ни обръчи от НПО-та, та може и на това да се разчита.

5. Не разбрах кое от двете е по-спешно да направя, но важното е да тръгнем по пътя, после ще видим.

6. Лидершипът от своя страна дава напълно ясни и напълно изкристализирали съобщения:

• Асен Василев вече няма да се сглобява с никого, дори и с ДБ. Това е готино, щото вади побойника Мирчев и неговите клозетни елфи от уравнението.

• Денков, за когото не знам дали е от Асен Василев (то на Денков трудно му се разбира), не е дясна, а лява партия. Това е готино, щото от месеци се търси лидер на БСП, а Денков пък много си пада хем да е лидер, хем да пътува. Пък то там едни конгреси на Социалистическия интернационал, едни петзвездни хотели, едни съвещания на високо ниво... Въобще Денков ще си отживее. Бях се разтревожила за него, ма вече не съм.

• Радан Кънев – той все пак е културен човек, „пипнат от Европата“ – та той благодари на всички, очевидно и на хората на Борисов и Пеевски (щото никой друг не им благодари), но пък накрая пак (за 129-и път???) ще обединява дясното. Значи тези, левите, ще ходят улево, а дясното, най-категорично олицетворено в образа на Мирчев, ще се обедини със себе си.

• Ръководителката на кабинета на Гюров, която изживя дълги политически метаморфози и няколко (не знам, може и да е един) посланически мандата, уредена от Борисов (хак да му е) – та тя сега казва, че около Гюров се завърта нова политическа креация. Не казва директно, щото тези хора не говорят ясно, но се дава да се разбере. Но как без Кандев не се казва, ама не може този харизматичен, умен и интелигентен човек да е извън уравненияето НЕ М О Ж Е!!!

• Там, в дясното (ама без Асен Василев, който с всичките си икономически вредни разбирания на китайски комунист е всъщност единствената ярка политическа фигура на този небосклон), там ще има бой на негри в тъмна нощ и накрая ще излезе победител, препасан с меч, и ще оглави каквото е останало. А то нема да е много, щото пък нали тръгваме???

Щото нали се разбрахме – повечето ще ходим в Канада, а другите на Терминал 2 (не зазабравяйте, в събота в 8 сутринта е тръгването). Сигурно ще има закуски, може и билети за различни посоки. Лек ви път.

Този кратък синтез на реалността го гарнирам с един клип, който ми попадна и който изразява изразително изразите на главния елф на републиката – онази жалка и нищожна фигура, която стои зад цялата Мирчева помия.

И разбира се тръгвам нанякъде, щото тук няма да остане жив интелектуалец /извинете Стоян Радев и Венци Мицов, ама не знам дали и вие не търгвате и ще си останем само аз Джеки и Емко Христов/, ще спрат соевото лате по кафенетата и няма да прожектират джендърски филми по кината. А то при това положение за какво да се живее?

Наистина за какво???