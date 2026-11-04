Близо 7% от жените развиват посттравматично стресово разстройство след раждане

Близо една четвърт от жените определят раждането като травматично преживяване, а при 6,7% се развива посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Това показва международно проучване, обхванало над 11 000 млади майки от 31 държави. Резултатите са публикувани в научното издание British Journal of Psychiatry.

За травматично жените са определяли раждането, когато по време на процеса са изпитвали страх, че животът им или този на бебето е застрашен от сериозно нараняване или смърт.

Травматичното раждане може да остави последици, които надхвърлят болезнените спомени. При посттравматично стресово разстройство жените могат да изпитват кошмари, натрапчиви мисли, свързани с раждането, постоянна тревожност и да избягват ситуации и обстоятелства, които им напомнят за преживяното.

Според изследователите отражението върху психиката може да продължи и след изписването от болницата. Сред възможните последици са следродилна депресия, страх от нова бременност и раждане, затруднения с кърменето и изграждането на емоционална връзка с бебето.

Данните показват съществени различия между отделните държави по отношение на честотата на травматичното раждане. Начело на класацията е Малави с 69%, а най-нисък дял е отчетен в Обединените арабски емирства - 7%. Сред страните с по-високи показатели са още Чили с 49%, Непал с 41% и Саудитска Арабия с 40%.

Дори при жените, които не покриват диагностичните критерии за посттравматично стресово разстройство, често се наблюдават отделни симптоми на травма. Средно 44,5% от участничките в проучването посочват, че тези преживявания им причиняват емоционален дискомфорт, а при 34% те затрудняват ежедневието им.

Разликите между отделните държави са значителни. В Пакистан 82% от жените съобщават, че симптомите са се отразили на живота им, докато в Израел този дял е едва 5%.

Според авторите на изследването грижите за майката след раждането трябва да обхващат не само физическото здраве на нея и бебето, но и психическото ѝ състояние.