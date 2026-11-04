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Близо 7% от жените развиват посттравматично стресово разстройство след раждане

Близо 7% от жените развиват посттравматично стресово разстройство след раждане
pixabay

Международно проучване сред майки от 31 държави показва, че травматичното раждане може да остави дълготрайни последици за психичното здраве, включително кошмари, натрапчиви спомени и постоянна тревожност

Близо една четвърт от жените определят раждането като травматично преживяване, а при 6,7% се развива посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Това показва международно проучване, обхванало над 11 000 млади майки от 31 държави. Резултатите са публикувани в научното издание British Journal of Psychiatry.

За травматично жените са определяли раждането, когато по време на процеса са изпитвали страх, че животът им или този на бебето е застрашен от сериозно нараняване или смърт.

Травматичното раждане може да остави последици, които надхвърлят болезнените спомени. При посттравматично стресово разстройство жените могат да изпитват кошмари, натрапчиви мисли, свързани с раждането, постоянна тревожност и да избягват ситуации и обстоятелства, които им напомнят за преживяното.

Според изследователите отражението върху психиката може да продължи и след изписването от болницата. Сред възможните последици са следродилна депресия, страх от нова бременност и раждане, затруднения с кърменето и изграждането на емоционална връзка с бебето.

Данните показват съществени различия между отделните държави по отношение на честотата на травматичното раждане. Начело на класацията е Малави с 69%, а най-нисък дял е отчетен в Обединените арабски емирства - 7%. Сред страните с по-високи показатели са още Чили с 49%, Непал с 41% и Саудитска Арабия с 40%.

Дори при жените, които не покриват диагностичните критерии за посттравматично стресово разстройство, често се наблюдават отделни симптоми на травма. Средно 44,5% от участничките в проучването посочват, че тези преживявания им причиняват емоционален дискомфорт, а при 34% те затрудняват ежедневието им.

Разликите между отделните държави са значителни. В Пакистан 82% от жените съобщават, че симптомите са се отразили на живота им, докато в Израел този дял е едва 5%.

Според авторите на изследването грижите за майката след раждането трябва да обхващат не само физическото здраве на нея и бебето, но и психическото ѝ състояние.

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