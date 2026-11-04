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Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина
pixabay

Помощта е за семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас

Компенсации в размер на 1 млн. евро за семействата на деца, останали без място в държавни и общински детски градини, одобри Министерският съвет. Финансовата подкрепа обхваща 1739 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи, съобщиха от правителствената пресслужба.

Одобрените компенсации покриват разходите, направени от родителите за периода от 1 юли до 14 септември 2026 г. Сумите ще бъдат преведени по бюджетите на съответните общини.

Право на компенсация имат семействата на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, които са останали без място в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места.

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