Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Компенсации в размер на 1 млн. евро за семействата на деца, останали без място в държавни и общински детски градини, одобри Министерският съвет. Финансовата подкрепа обхваща 1739 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи, съобщиха от правителствената пресслужба.

Одобрените компенсации покриват разходите, направени от родителите за периода от 1 юли до 14 септември 2026 г. Сумите ще бъдат преведени по бюджетите на съответните общини.

Право на компенсация имат семействата на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, които са останали без място в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места.