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Варна след потопа: Учениците се връщат в класните стаи

Варна след потопа: Учениците се връщат в класните стаи
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Очаква се стабилизиране на времето

Учениците във Варна се връщат от днес в класните стаи в редовен присъствен режим. Това съобщи кметът Благомир Коцев във вторник.

Според прогнозата на НИМХ времето се очаква да се стабилизира.

Междувременно във вторник вечерта Областна администрация Варна информира за временно ограничение на движението в посока Златни пясъци поради активизирало се свлачище. Заместник областният управител Иван Христов е посетил мястото на инцидента.

Уведомен е директорът на Областното пътно управление (ОПУ) Варна. След извършен оглед от служители на ОПУ е взето решение за временно ограничаване на движението в дясната лента на платното в посока Златни пясъци.

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