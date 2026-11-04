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Иран твърди, че четири петролни танкера са унищожени от морски мини край Ормузкия проток

Иран твърди, че четири петролни танкера са унищожени от морски мини край Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщава, че корабите са се опитали да преминат по забранен маршрут, а други два плавателни съда са били задържани

Четири петролни танкера са били унищожени, след като са попаднали на морски мини при опит да преминат по забранен маршрут южно от Ормузкия проток. Това заяви иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция, предаде Ройтерс.

В изявление на елитното военно формирование се посочва, че танкерите все още са в пламъци. Според съобщението иранските сили са задържали и други два кораба.

Информацията е съобщена от иранския корпус и не е представена като независимо потвърдена от агенция Ройтерс.

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