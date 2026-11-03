Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера са се запалили днес в Ормузкия проток, след като са се натъкнали на мини. Това съобщи иранската агенция „Тасним“, позовавайки се на данни от Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Информацията беше разпространена и от „Ройтерс“.

Според официалното изявление на Техеран плавателните съдове са се движели по забранени за корабоплаване маршрути, като едновременно с това са изключили системите си за навигация и автоматична идентификация. От иранските ВМС уточняват, че засегнатите кораби все още горят в близост до южното крайбрежие на стратегическия проток.

От Корпуса на гвардейците отправиха остро предупреждение към преминаващите съдове да спазват стриктно местните разпоредби за плаване. Иранските военни изрично подчертаха, че е недопустимо координирането на действия с въоръжените сили на САЩ и навлизането в неразрешени зони в региона.