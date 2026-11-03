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Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Севи Идриз влезе в новините с хулиганска проява

Юношата на Локомотив Пловдив Севи Идиз е осъден на шест месеца пробация заради хулиганска проява, при която е счупил крака на непълнолетно момче в Асеновград. Наказанието е наложено след споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Асеновград, на 29 октомври.

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Инцидентът датира от 1 февруари 2025 година, когато Идриз все още не е бил навършил пълнолетие. Той е признат за виновен в умишлено причиняване на средна телесна повреда - счупване на големия пиюял на левия крак в областта на коляното. В рамките на шестмесечния период Идриз е задължен да се подписва два пъти седмично пред пробационен служител и да провежда задължителни срещи с него.

18-годишният Идриз вече има 35 мача с екипа на Локомотив Пловдив и е смятан за един от най-големите таланти на родния футбол. Името му се свързваше с редица клубове в чужбина, но очевидно младият играч има своите сериозни проблеми извън терена.

 

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