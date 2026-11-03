Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Дебютантът Кадилак може да смени собствеността си срещу 3 милиарда долара

Отборът на Кадилак във Формула 1 не е приключил дебютния си шампионат, а вече се предлага за продажба. Информацията е на специализирания сайт за спортен бизнес Sportico. Твърди се, че собственикът на екипа TWG Global проучва възможностите да вземе поне 3 милиарда долара. Интерес към сделка сa проявявали вече поне седем страни, допълва изданието.

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

TWG Global има спортно подразделение TWG Motorsports, в което са обединени състезателните активи на американския милиардер Марк Уолтър, пишат колегите от clubs1.net. Той притежава отбори във Формула 1 (Кадилак), НАСКАР и Индикар. През октомври се съгласи да продаде баскетболния отбор Лос Анджелис Лейкърс за 12,5 милиарда долара. Продаде и дела си от футболния клуб от английската Висша лига Челси (13%). Освен това се говореше, че търси купувач за отбора от женската баскетболна лига Лос Анджелис Спаркс срещу 700 милиона долара.

TWG си партнира с General Motors и дъщерното й дружество Кадилак за формирането на тима във Формула 1. TWG е мажоритарният собственик, но конкретното разпределение на дяловете не е известно.

Това е първият сезон във Формула 1 с 11 отбора от 2016 г. насам. TWG и GM платиха такса в размер на 450 милиона долара, за да получат слот в шампионата и инвестираха поне още 1 милиард долара, за да стартират дейността на тима. Очаква се 2026 г. да завърши с около $400 млн. загуба за Кадилак в Гран при. Отборът е категорично най-слабият, а опитни пилоти като Серхио Перес и Валтери Ботас не успяха да спечелят нито една точка.

Още по темата

Собствениците на Кадилак отрекоха слуховете за продажба на отбора

Собствениците на Кадилак отрекоха слуховете за продажба на отбора

Кадилак смени отборния си директор във Формула 1

Кадилак смени отборния си директор във Формула 1

Никола Цолов може да кара във Формула 1, но за Кадилак

Никола Цолов може да кара във Формула 1, но за Кадилак

Алонсо иска 40 милиона, за да остане в Астън Мартин

Алонсо иска 40 милиона, за да остане в Астън Мартин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

Затвор грози вратаря на ФК Андора заради смъртта на нападателя на Тенерифе

Затвор грози вратаря на ФК Андора заради смъртта на нападателя на Тенерифе

Водещи

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

  • Преди 3 минути
Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 10 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 13 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 18 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 19 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 31 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 51 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час