Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Отборът на Кадилак във Формула 1 не е приключил дебютния си шампионат, а вече се предлага за продажба. Информацията е на специализирания сайт за спортен бизнес Sportico. Твърди се, че собственикът на екипа TWG Global проучва възможностите да вземе поне 3 милиарда долара. Интерес към сделка сa проявявали вече поне седем страни, допълва изданието.

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TWG Global има спортно подразделение TWG Motorsports, в което са обединени състезателните активи на американския милиардер Марк Уолтър, пишат колегите от clubs1.net. Той притежава отбори във Формула 1 (Кадилак), НАСКАР и Индикар. През октомври се съгласи да продаде баскетболния отбор Лос Анджелис Лейкърс за 12,5 милиарда долара. Продаде и дела си от футболния клуб от английската Висша лига Челси (13%). Освен това се говореше, че търси купувач за отбора от женската баскетболна лига Лос Анджелис Спаркс срещу 700 милиона долара.

TWG си партнира с General Motors и дъщерното й дружество Кадилак за формирането на тима във Формула 1. TWG е мажоритарният собственик, но конкретното разпределение на дяловете не е известно.

Това е първият сезон във Формула 1 с 11 отбора от 2016 г. насам. TWG и GM платиха такса в размер на 450 милиона долара, за да получат слот в шампионата и инвестираха поне още 1 милиард долара, за да стартират дейността на тима. Очаква се 2026 г. да завърши с около $400 млн. загуба за Кадилак в Гран при. Отборът е категорично най-слабият, а опитни пилоти като Серхио Перес и Валтери Ботас не успяха да спечелят нито една точка.