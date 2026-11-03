Тръмп: Близко сме до сключване на търговска сделка с Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са близо до сключването на търговско споразумение с Канада в най-близко време, информира Ройтерс.

Като част от тази сделка се предвижда Отава да предоставя на САЩ торове без никакви мита. Държавният глава направи това изявление в ефира на предаването „Fox and Friends“ по телевизия Fox News.

Разговорите между двамата лидери бележат сериозен напредък след телефонен разговор между Тръмп и канадския премиер Марк Карни. В изявление канадският министър-председател определи диалога като конструктивен и насочен към споразумение, което да разкрива нови работни места, да повиши достъпността за семействата и изцяло да зачита суверенитета и културата на Канада. Очаква се преговорните екипи на двете страни да финализират параметрите по сделката през следващите седмици.

Размразяването на отношенията идва след месеци на остра търговска война, която започна през август 2026 г., когато Тръмп наложи 50-процентови мита върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, последвани от реципрочен отговор от Отава, припомня Таралеж.

Освен безмитен внос на торове и отпадане на налозите за американските фермери, в пакета от преговори е включено и евентуалното възстановяване на проекта за петролопровода „Keystone XL“. Към момента обаче канадски представители подчертават, че официалните документи все още предстои да бъдат финализирани и подписани.