Защитник на Левски се завърна в националния си отбор

Защитникът на Левски Никола Серафимов се завърна в националния отбор на Северна Македония за мачовете от Лига на нациите през ноември.

Бранителят пропусна двубоите през септември заради контузия, но селекционерът Гоце Седлоски отново му гласува доверие.

Северна Македония ще се изправи срещу Шотландия като гост на 13 ноември, а три дни по-късно приема Словения.

Северномакедонците са последни в група 1 на Лига В, след като загубиха първите си четири мача, в които допуснаха десет гола и не успяха да реализират нито един.