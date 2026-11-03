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Нова платформа показва свободните места в детските градини и яслите в София

Нова платформа показва свободните места в детските градини и яслите в София
БТА

Новият портал предоставя възможност да се проследява не само актуалната ситуация с приема, но и промените в недостига на места през годините

Столичната община създаде нова онлайн платформа, чрез която родителите могат да следят свободните места в детските градини и яслите в София, недостига по райони и напредъка по изграждането на нови места. Сайтът imamiasto.com събира на едно място информация, която досега е била разпределена между различни документи, таблици и справки. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

Новият портал предоставя възможност да се проследява не само актуалната ситуация с приема, но и промените в недостига на места през годините. Чрез платформата родителите могат да получат по-ясна представа в кои райони има свободен капацитет и къде проблемът с недостига продължава да бъде сериозен.

По данни, представени от Терзиев, вече има отчетен напредък при осигуряването на места за най-малките възпитаници. Недостигът в първа градинска група е намалял от 1373 на 372 места. Това означава, че разликата между наличните места и броя на търсещите прием деца е значително по-малка в сравнение с предходния период.

Кметът посочва, че платформата има за цел да осигури по-голяма прозрачност както за семействата, така и за институциите, отговорни за планирането на местата в системата на предучилищното образование. Чрез публичния достъп до информацията гражданите ще могат да проследяват къде има постигнати резултати и в кои райони все още са необходими допълнителни усилия.

Особено внимание остава необходимо към местата за най-малките деца, където недостигът продължава да бъде предизвикателство. Изграждането на нови детски градини и ясли е сред основните задачи пред общината, а новият портал трябва да показва и къде се работи по разширяването на капацитета.

Терзиев подчертава, че зад статистиката стоят реални семейства, за които намирането на място в детска градина или ясла е важна част от ежедневието. Според него публикуването на данните ще позволи на гражданите да следят не само постигнатия напредък, но и оставащите проблеми.

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