Япония удостои Симеон Сакскобургготски с най-високия клас на Ордена на изгряващото слънце

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски получи японския Голям кордон на Ордена на изгряващото слънце за приноса си към Япония, предаде Киодо.

Той е сред 99 чуждестранни граждани от 53 държави и региони, удостоени с най-високия клас на отличието. Сред наградените има и 22 жени.

Отличията ще бъдат връчени на 10 ноември на церемония в Императорския дворец в Токио от японския император Нарухито.