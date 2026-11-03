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Япония удостои Симеон Сакскобургготски с най-високия клас на Ордена на изгряващото слънце

Япония удостои Симеон Сакскобургготски с най-високия клас на Ордена на изгряващото слънце
Снимка: БТА

Бившият български премиер е сред 99-те чуждестранни граждани, отличени за приноса си към страната

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски получи японския Голям кордон на Ордена на изгряващото слънце за приноса си към Япония, предаде Киодо.

Той е сред 99 чуждестранни граждани от 53 държави и региони, удостоени с най-високия клас на отличието. Сред наградените има и 22 жени.

Отличията ще бъдат връчени на 10 ноември на церемония в Императорския дворец в Токио от японския император Нарухито.

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