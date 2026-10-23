Симеон Сакскобургготски: Само с анатемосване на Русия няма да стане

Симеон Сакскобургготски коментира актуалните международни конфликти и вътрешнополитическата ситуация у нас в интервю за "24 часа". По отношение на войната в Украйна той изрази позицията, че е задължително да се търси дипломатическо решение, заявявайки, че „възможен изход може и трябва да се намери“. По думите му „само с анатемосване на Русия няма да стане“.

Сакскобургготски каза още, че ожесточените бойни действия трябва да отстъпят място на преговорите. Той предупреди за огромния залог пред човечеството, подчертавайки, че „колкото и да е жестока днешната ситуация, не може да не се намери решение и да се седне на масата за преговори, просто защото светът не може да рискува една нова световна война, в която загубите няма да се изчисляват само в милиарди“.

Поведението на украинския държавен глава Володимир Зеленски обаче бе подложено на критика от негова страна. Според царя непреклонната позиция срещу всякакви териториални компромиси дава грешни сигнали, като посочи, че с израза си „нито един квадратен метър“ Зеленски „сякаш не желае решение“. За да се сложи край на сблъсъка и двете държави да запазят своето достойнство, той призова да се изследват историческите прецеденти на териториални промени на Стария континент.

Бившият премиер не скри безпокойството си от факта, че международната общност свиква с насилието. „Някак си претръпнахме. Сякаш не ни засяга“, сподели той, допълвайки, че Стара Европа не прилага научените от историята уроци за блокиране на подобни кризи.

Критики бяха отправени и към ООН, която Сакскобургготски определи като „изцяло обезсмислена“ заради постоянното налагане на вето от големите сили. За да се спре световното своеволие, той поиска реформи и компромиси, заявявайки, че „трябва да има принципи, които да се спазват от всички“.

По темата за сигурността той припомни, че НАТО има строго отбранителен характер. Същевременно изрази съжаление, че София е пропуснала шанса да си сътрудничи с Анкара и да влезе в ролята на „минипосредник“ за мир между Москва и Киев, използвайки историческите си връзки с двете страни.

Глобалният ред бе разгледан и през призмата на американската политика. Сакскобургготски разкритикува Доналд Тръмп и доктрината му „Америка на първо място“, като предупреди, че стремежът към хегемония руши международната стабилност. Той изрази резерви към дългосрочния ефект от действията на Вашингтон спрямо Европа, но призна, че европейските лидери твърде дълго са разчитали изцяло на САЩ.

Вътрешнополитическият анализ на бившия премиер показа, че непрекъснатите предсрочни избори и правителствената нестабилност през последните пет години са довели до огромни загуби на време и средства. Този хаос е спрял важни реформи и е изострил обществената агресия. Сакскобургготски настоя за прекратяване на „безкрайните кавги“, които съсипват авторитета на институциите.

В контекста на наближаващия президентски вот той очерта профила на идеалния държавен глава – човек, който сплотява, изслушва и балансира. Неговото виждане е, че президентът трябва да бъде „мегаомбудсман“, който да печели доверието на нацията с действията си, дори и на тези граждани, които не са гласували за него.

В лична равносметка три десетилетия след завръщането си в родината, Симеон Сакскобургготски определи събитието като истинско чудо. Той сподели, че черпи оптимизъм от успелите и завръщащите се у дома млади българи. „Не съм оптимист, а реалист с визия напред“, обобщи той.