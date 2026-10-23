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Димитър Стоянов обвини „сглобката номер две“ в политическа атака срещу правителството чрез ЕП

Димитър Стоянов обвини „сглобката номер две“ в политическа атака срещу правителството чрез ЕП

Министърът на отбраната определи като политическа атака срещу българското правителство призива на ЕП страната ни да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове

Министърът на отбраната Димитър Стоянов определи като политическа атака срещу българското правителство призива на Европейския парламент страната ни да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Според него зад критиките стои „сглобката номер две“, която първоначално е действала чрез протести в България, а сега пренася действията си на европейско ниво.

Стоянов коментира темата пред журналисти на летище „Чешнегирово“, където присъства на демонстрация в рамките на многонационалното военно учение BOLD ADRA 26.

„Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от сглобката номер две. Тя работеше в България чрез протестите, а сега в Европейския парламент“, заяви министърът.

България вече е подала документи за участие в инициативата

Военният министър увери, че страната ни е предприела необходимите стъпки за присъединяване към проекта на НАТО.

По думите му документите са подадени след анализ на необходимите финансови средства и възможностите на държавата да осигури финансиране.

Стоянов изрази недоумение от призивите на държави, които не членуват в НАТО, България да се включи в инициатива на Алианса.

Той отговори и на критиките на ГЕРБ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ за забавянето на процеса.

Министърът припомни, че проектът съществува от февруари 2025 г., когато двете политически формации са участвали в управлението, но според него не са предприели необходимите действия.

Разследването на инцидента с „Челси-3“ продължава

Димитър Стоянов коментира и случая с кораба „Челси-3“, поразен от дрон.

По думите му разследването продължава, като на борда работят представители на Военна полиция, Военното разузнаване и Военната прокуратура.

Министърът заяви, че ако бъде установено, че атаката е извършена с руски дрон, това ще бъде публично обявено и осъдено. Същата позиция ще бъде заета и ако се докаже участие на друга държава.

„Няма двоен аршин, щом става въпрос за националната сигурност, аршинът е един – българският интерес“, подчерта Стоянов.

Той уточни, че официална информация за резултатите от разследването ще бъде предоставяна единствено от Военната прокуратура.

Демонстрация на военни способности на летище „Чешнегирово“

Изявленията на министъра бяха направени по време на многонационалното експериментално учение BOLD ADRA 26.

Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов наблюдаваха демонстрация на способностите на участващите военни формирования.

Учението е част от дейностите за развитие и изпитване на съвместни военни способности в многонационална среда.

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