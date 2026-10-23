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Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро
Снимка: БТА

Работодателите подкрепят предложения размер, но синдикатите не са съгласни

Извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество приключи без съгласие за размера на минималната работна заплата. Предложението тя да бъде 660 евро получи подкрепата на работодателите, но синдикатите не го приеха. В рамките на срещата представители на правителството, бизнеса и синдикатите обсъдиха и осем данъчни закона.

В началото на заседанието министърът на финансите Гълъб Донев заяви, че предложените данъчни промени са разработени така, че да не водят до увеличаване на бюджетния дефицит през следващите години.

Донев предупреди, че натрупаните фискални дисбаланси ще продължат да оказват влияние върху бюджетите и през следващите години. По думите му данните на Евростат показват, че реалният бюджетен дефицит за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт (БВП).

"От данните, публикувани от Евростат, стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 година е в размер на 4% от брутния вътрешен продукт. Скритият дефицит, за който говорих през лятото, вече е ясен. Наясно сме, че последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят и върху бюджетите за следващите години. Когато реалното състояние на публичните финанси се различава от предварителните оценки, последствията не се ограничават до една бюджетна година, а се отразяват върху планирането и изпълнението на следващите бюджети. Затова днес се налагат реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, за да възстановим устойчивостта на публичните финанси. Решенията, които предлагаме днес, трябва да са разумният и възможен баланс между финансовата устойчивост и социалната отговорност", каза Гълъб Донев.

Финансовият министър подчерта необходимостта от реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, като посочи, че решенията трябва да съчетават устойчивостта на публичните финанси със социалната отговорност.

 

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