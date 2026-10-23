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Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути
АР/БТА

Йохан Вадефул предупреди за рисковете от прекъсване на доставките на енергия и торове и обвини Русия, Иран и хутите за заплахите пред международната търговия

Германският външен министър Йохан Вадефул призова за координирани международни усилия за гарантиране на сигурността на ключовите морски търговски маршрути, съобщи ДПА.

Изявлението му идва преди участието му в среща в Истанбул с външните министри на Турция, Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Великобритания и Франция, организирана по инициатива на турската страна. Очаква се участниците да обсъдят актуални въпроси на регионалната сигурност.

Вадефул предупреди, че нарушенията на морския транспорт имат пряко отражение върху ежедневието на хората и върху цените на стоките. По думите му затрудненията в доставките на торове могат да задълбочат продоволствената криза и да предизвикат глад в някои региони на света.

Според германския министър нарастващите рискове за корабоплаването в Ормузкия проток, нападенията на йеменските бунтовници хути срещу Саудитска Арабия и морския транспорт, както и засилените руски удари по инфраструктурата за износ на зърно през Черно море изискват по-тясна координация между държавите.

Вадефул заяви, че международната общност не трябва да допуска Иран и хутите да възпрепятстват световната търговия и доставките на жизненоважни ресурси, включително енергия и торове. Той призова нападенията срещу търговски кораби и съседни държави да бъдат прекратени.

Германският дипломат обвини Русия, че чрез действията си срещу търговското корабоплаване в Черно море създава риск от недостиг на храни, особено в страните от Глобалния юг. По думите му последиците са най-сериозни за по-бедните държави, които разчитат в значителна степен на вноса на зърно.

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