Русе посрещна два нови плавателни съда за поддръжка на навигацията по Дунав

Два нови плавателни съда за обслужване на навигационната маркировка по река Дунав получиха имената „Тимок“ и „Дисмар“ по време на официална церемония в Русе на 22 октомври. Единият плавателен съд е предназначен за Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), а другият – за румънската Администрация за Долен Дунав – Галац (AFDJ).

Церемонията събра представители на Европейската комисия, програмата Interreg VI-A Румъния – България, държавни институции и организации от сектора на корабоплаването по Дунав. Кръстница на двата плавателни съда беше Маргарида Маркес, европейски координатор на транспортния коридор „Рейн – Дунав“.

Сред официалните гости бяха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова, представители на управляващите органи на програмата, областният управител на Русе проф. д-р Любомир Владимиров и кметът на града Пенчо Милков.

„Тимок“ и „Дисмар“ – нови възможности за безопасно корабоплаване

Името „Тимок“ следва традицията плавателните съдове на българската агенция да носят имената на притоци на Дунав. „Дисмар“ е наименуван на проекта, в рамките на който е доставен за румънската речна администрация.

Новите плавателни съдове ще участват в обслужването и поддържането на бреговите навигационни знаци в общия българо-румънски участък на реката. Тяхната работа ще подпомага поддържането на навигационната инфраструктура и създаването на по-добри условия за безопасно преминаване на корабите.

Над 2300 навигационни знака вече са доставени

Доставката на плавателните съдове е част от проекта DISMAR, който се изпълнява съвместно от ИАППД и румънската AFDJ по програмата Interreg VI-A Румъния – България, със съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е да повиши безопасността на корабоплаването и да подобри информационната инфраструктура чрез изграждането на интегрирана система за навигационно маркиране в трансграничния регион.

В рамките на инициативата вече са доставени над 2000 брегови и 300 плаващи навигационни знака, оборудвани с автоматична идентификационна система и соларни панели. Технологиите подпомагат видимостта и проследимостта на навигационната маркировка.

Модернизирането на техническите средства за поддържане на корабоплавателния път е важна стъпка в съвместните усилия на България и Румъния за по-надеждна навигационна инфраструктура по Дунав – една от ключовите транспортни артерии в Европа.