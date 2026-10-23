България и Франция ще подпишат нова Пътна карта за стратегическо партньорство

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посрещне френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро във Варна на 24 октомври. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

Основен акцент в срещата ще бъде задълбочаването на стратегическото партньорство между България и Франция, както и обсъждането на актуални въпроси, свързани с европейската сигурност.

Специално внимание ще бъде отделено на ситуацията в Черно море, която е сред ключовите теми в дневния ред на двустранните разговори. Двамата министри ще обсъдят и други въпроси от европейския и международния дневен ред.

По време на срещата се предвижда подписването на актуализирана Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г.

Документът е част от усилията за развитие на двустранните отношения и разширяване на сътрудничеството между двете държави.

В рамките на посещението си във Варна Велислава Петрова и Жан-Ноел Баро ще посетят и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров".

Предстоящата среща ще постави акцент върху сътрудничеството между България и Франция по въпросите на сигурността и общите европейски приоритети.