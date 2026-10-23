Новини
Търси
Подкаст
Политика

България и Франция ще подпишат нова Пътна карта за стратегическо партньорство

България и Франция ще подпишат нова Пътна карта за стратегическо партньорство
БТА

Велислава Петрова и Жан-Ноел Баро ще обсъдят европейската сигурност, ситуацията в Черно море и двустранното сътрудничество

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посрещне френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро във Варна на 24 октомври. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

Основен акцент в срещата ще бъде задълбочаването на стратегическото партньорство между България и Франция, както и обсъждането на актуални въпроси, свързани с европейската сигурност.

Специално внимание ще бъде отделено на ситуацията в Черно море, която е сред ключовите теми в дневния ред на двустранните разговори. Двамата министри ще обсъдят и други въпроси от европейския и международния дневен ред.

По време на срещата се предвижда подписването на актуализирана Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г.

Документът е част от усилията за развитие на двустранните отношения и разширяване на сътрудничеството между двете държави.

В рамките на посещението си във Варна Велислава Петрова и Жан-Ноел Баро ще посетят и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров".

Предстоящата среща ще постави акцент върху сътрудничеството между България и Франция по въпросите на сигурността и общите европейски приоритети.

Още по темата

Велислава Петрова: Търговските кораби в Черно море се превръщат в част от бойното поле, това е неприемливо

Велислава Петрова: Търговските кораби в Черно море се превръщат в част от бойното поле, това е неприемливо

Велислава Петрова избегна отговор дали Русия печели войната в Украйна

Велислава Петрова избегна отговор дали Русия печели войната в Украйна

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: Германия е ключов партньор на България

Велислава Петрова: Германия е ключов партньор на България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Симеон Сакскобургготски: Само с анатемосване на Русия няма да стане

Симеон Сакскобургготски: Само с анатемосване на Русия няма да стане

"Галъп": Гюров стопява разликата с Йотова от 20,1 на 13,5 пункта

"Галъп": Гюров стопява разликата с Йотова от 20,1 на 13,5 пункта

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

Водещи

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

  • Преди 8 минути
Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

  • Преди 18 минути
Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

  • Преди 21 минути
Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

  • Преди 28 минути
Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

  • Преди 33 минути
Неймар разкри плановете си след края на кариерата

Неймар разкри плановете си след края на кариерата

  • Преди 35 минути
Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

  • Преди 36 минути
ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

  • Преди 36 минути
Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

  • Преди 50 минути
Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

  • Преди 55 минути
Липсата на движение и фамилната обремененост отключват остеопороза

Липсата на движение и фамилната обремененост отключват остеопороза

  • Преди 57 минути