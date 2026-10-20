Велислава Петрова избегна отговор дали Русия печели войната в Украйна
Външният министър коментира необходимостта Европа да участва в мирните преговори, както и сигурността в Черно море след атаките срещу търговски кораби
Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова не даде пряк отговор на въпроса дали споделя позицията на вицепремиера Иво Христов, че Русия печели войната в Украйна. Темата беше повдигната в сутрешния блок на БНТ.
Вместо да коментира оценката на Христов за развитието на военните действия, Петрова се съсредоточи върху ролята на Европейския съюз в евентуалните мирни преговори.
Според външния министър, ако Европа остане извън преговорния процес, трудно би могло да се очаква благоприятен за нея резултат.
"Краят на войната и как ще изглежда той трябва да бъде обект на ясно договорени по дипломатичен канал параметри между украинската и руската страна", заяви Петрова.
Външният министър коментира и напрежението в Черно море след атаките срещу търговски кораби.
"Тези атаки, които продължават да се случват водят до създаване на усещане, че търговските кораби са се превърнали част от бойното поле. Това е абсолютно неприемливо", подчерта тя.
Петрова посочи, че Черно море има стратегическо значение не само за крайбрежните държави, но и за европейската икономика и международната търговия, включително доставките на зърно.
По думите ѝ са необходими дипломатически усилия за прекратяване на нападенията срещу търговското корабоплаване. Тя припомни и сътрудничеството в рамките на НАТО, включително обмена на информация за защитата на морското пространство.
Друга тема в интервюто бяха масовите протести във Франция, които прераснаха в насилие в редица градове.
"Това, което се случва във Франция е резултат от една огромна поляризация в обществата. Виждаме, че има огромна разлика между мирното протестиране и вандализма", коментира министърът.
Петрова изрази мнение, че подобно обществено разделение се наблюдава и в други европейски държави. Според нея в България и Унгария гражданите са намерили начин да изразят политическото си недоволство чрез изборите.