МВнР за Таралеж: Най-важното е Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ

МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михаилова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Това потвърдиха пред ТАРАЛЕЖ от външното ни ведомство.

Оттам добавят, че контакт с МВнР е бил осъществен от адвоката на Ива Михайлова „непосредствено преди неговото изявление“ пред медиите.

„Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение“, допълват от ведомството.

Оттам добавят, че „България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение“, а МВнР „ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции“.