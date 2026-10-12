Нина Спасова за Таралеж: Завръщането на Ива Михайлова е успех на адвоката й, а не на дипломацията ни

"Категорично това не е политически успех. Това е успех на адвоката и проява на смелост от негова страна. България би трябвало да бъде много по-категорична в отношенията си със Северна Македония, особено когато става дума за здравето на млад български гражданин, който там не може да получи адекватно лечение."

Това заяви журналистката Нина Спасова в интервю за Таралеж по повод завръщането на Ива Михайлова в България. Младата жена, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и срещу която продължава съдебно производство, успя да премине границата и да пристигне у нас, за да получи необходимата медицинска помощ.

Според Спасова случилото се не може да бъде представяно като успех на българската дипломация, тъй като решаващата роля за завръщането на Михайлова е изиграл нейният адвокат.

Ето какво още коментира Нина Спасова пред Таралеж:

"Според мен това е много хубаво, че тя е в България, факт. Но не е политически успех. Категорично не е. Аз считам, че решението се дължи на един адвокат, който знае какво прави. Явно е проучил добре текстовете в Конституцията и законите на Македония и тя има право, както се казва, неотменимо право на лечение.

Здравословното ѝ състояние след тази катастрофа се влошава, виждаме го всеки ден. И ето, вчера те решиха заедно с Ива, взели са колата и са влезли в България, без да бъде уведомена българската държава или някоя от институциите. В случая Външното министерство казва, че не е знаело за това. Така че категорично това е успех на адвоката и проява на смелост от негова страна.

Той каза, между другото, много интересни неща - че има подкрепа от македонски полицаи, от силите на сигурност, от граничните власти, които са знаели много добре кой минава границата. Знаели са, че тя минава, поздравявали са ги за това. Много силно впечатление ми направиха тези думи и това, че те не са съгласни с действията на държавата си.

"Той направи едни страшно силни сравнения на режима в Северна Македония. Нарече го режим в Северна Македония и го сравни със Северна Корея, което също е много категорично изявление по повод на това, което се случва в момента. Поне аз не съм чувала напоследък подобни изявления."

За здравословното състояние на Ива Михайлова и отношението на властите в Скопие:

"Ако не ги интересува здравето на Ива, което всеки ден се влошава, в крайна сметка става дума за едно категорично решение на местни северномакедонски лекари. Северномакедонските лекари категорично са казали, че те не могат да я лекуват, че трябва да има операции, физиотерапия след това и това може да бъде осигурено в България, Израел и Турция.

Тя е българка. Заявява многократно, че иска да се лекува в България. Те не отказват явно, нехаят явно, не ги интересува."

За отношението към хората с българско самосъзнание в Северна Македония:

"Това е поредна проява на отношението към българите в Македония. От една страна, те говорят, че тези хора са извънредно малко. Официалните власти говорят за 3000 българи. Фактически над 200 хиляди са с български паспорти, тоест те са български граждани, доказали български произход.

По тази причина те казват, че няма нужда българите да се вписват в конституцията, за което настоява Европейският съюз, за да започнат преговори.

Самата Ива много категорично каза, че в случая тя е обвиняема, тъй като делото продължава, заради това, че е българка, че има български документи, че е български гражданин."

За необходимостта България да защитава по-категорично правата на своите граждани пред европейските институции:

"Аз мисля, че България поставя този въпрос. Поставяме го категорично според мен. Има и други подобни случаи.

България поставя въпроса и го обвързва с европейската интеграция и така би трябвало да бъде. Наистина би трябвало това да се случва много по-категорично."

За продължаващото съдебно производство срещу Михайлова и твърденията за политически интереси около катастрофата:

"Адвокатът каза, че има планирани изследвания и оттам нататък те са насочени към лечение. Стана ясно, че когато е следващото заседание на съда, тя няма да бъде в Кочани. И това явно той смята, че няма да повлияе на процеса. Нещата могат да се развиват и без нея.

Защото стана ясно, че конкретно външният министър е замесен в целия този проблем и той има интерес да прикрива причините за катастрофата. Става дума за насрещния автомобил, не за Ива, а за насрещната кола, която е превозвала строители за негова вила.

Така че тук става дума за един частен интерес. Но е много показателно по принцип за цялата обстановка в Северна Македония и за политиката там."

За действията, които българската държава трябва да предприеме след завръщането на Ива Михайлова:

"България би трябвало да бъде просто по-категорична. Определено по-категорична и това много ще си проличи от сега случващото се и от това каква позиция ще вземе държавата.

Защото виждам вече един страх и едно колебание. Сега какво да направим? Но тук въпросът е много категоричен. Касае се за здравето на млад българин, който там не може да получи адекватно лечение. Няма какво да го мислим.

И това как ще реагира държавата, ще бъде много показателно за бъдещето."