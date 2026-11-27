Испания изпреварва еврозоната по икономически растеж и създаване на работни места, но по-високите разходи за жилища, енергия и стоки от първа необходимост свиват покупателната способност на домакинствата. Преди предсрочните парламентарни избори в неделя недоволството от поскъпването може да струва гласове на социалистите на премиера Педро Санчес, съобщава Ройтерс. Въпреки това последни проучвания все пак показват, че чисто мажоритарно Санчес води като потенциален нов премиер пред основните конкуренти Алберто Нунес Фейхоо от Народната партия и Сантяго Абаскал от "Вокс".

Разминаването между икономическите показатели и усещането на избирателите личи осезаемо в Естремадура – един от най-бедните региони на Испания и традиционна крепост на левицата. При управлението на Санчес минималната заплата е нараснала с 66%, а възнагражденията на държавните служители – с над 20%. Трудовите реформи, които ограничиха сезонната заетост, направиха доходите по-предвидими в селското стопанство и туризма. По-високите възнаграждения обаче увеличиха разходите на малките предприятия, които съставляват 95% от компаниите в страната.

През 2025 г. на Испания се падат около 41% от всички новосъздадени работни места в ЕС. Според данни на правителството и Международния валутен фонд бюджетният дефицит се очаква да се свие до 2,6% през 2026 г. спрямо 3,3% през 2023 г. Покупателната способност на испанците обаче остава под средната за ЕС по данни на Евростат. Анализ на CaixaBank показва, че между 2019 и 2025 г. реалните заплати са намалели средно с 0,3%, а делът на хората в риск от бедност и социално изключване почти не се е променил през последното десетилетие. Дали и Санчес няма да глътне горчивото хапче, да пие една студена вода и да си каже "Икономиката, глупако!", предстои да стане ясно в понеделник сутринта.

През октомври инфлацията достига 4,9% – най-високото равнище от февруари 2023 г. Според ноемврийско проучване на държавния социологически институт CIS жилищният въпрос, икономическите затруднения и качеството на работните места са сред водещите тревоги на избирателите, преди имиграцията. Индексът на потребителското доверие е спаднал от 107 пункта при встъпването на Санчес в длъжност през юни 2018 г. до 84,1 пункта през юли 2026 г.

„Ядосвам се, когато чувам, че икономиката ни върви добре, защото аз не живея по-добре“, казва пред Ройтерс Олга Мария Мансано, която отдава къщи под наем на туристи в Естремадура. Председателят на регионалното правителство на Каталуния и водещ социалист Салвадор Иля също признава, че ползите от растежа не достигат в достатъчна степен до някои групи от населението и региони.

Според социологическите проучвания консервативната Народна партия и крайнодясната „Вокс“ са на път да спечелят общо мнозинство в националния парламент и водят в Естремадура. Народната партия обещава да повиши средната годишна заплата от около 29 500 до 50 000 евро, без да е представила конкретен план. „Вокс“ предлага широки данъчни облекчения, които възнамерява да финансира чрез спиране на финансирането за синдикати и партии и ограничаване на социалните плащания до испански граждани. Партията не е представила разчети за мерките.

Руфино Куекас Морухо, собственик на магазин за сирена в Олива де ла Фронтера, казва, че вероятно ще гласува за Народната партия, след като регионалното правителство, управлявано от нея и „Вокс“ от април, е намалило данъците за малкия бизнес. „Винаги съм бил ляв. Не харесвам крайностите. Но е време за промяна“, казва той.

Управлението на Санчес досега - турбулентно и на ръба

Най-силният аргумент на Педро Санчес е, че при неговото управление Испания създава работни места с по-бързи темпове от еврозоната, а минималната заплата е нараснала с 66%. Политическият му проблем е, че тези резултати трудно се превръщат в гласове, когато поскъпването на жилищата, енергията и стоките от първа необходимост поглъща част от увеличението на доходите.

Именно проблеми като жилищната криза, довела до многохилядни протести, миграционната криза в Сеута това лято и влаковата катастрофа през октомври в Урда, са фактори, които Санчес трудно би могъл да заобиколи. Макар и да не си големи по мащаб и последващи трусове като казусът "Каталуния", с който трябваше да се справя Мариано Рахой преди 7 години, все пак те директно засягат всеки един испанец при това на местно и икономическо ниво.

Но битката тази неделя трябва да се постави и в по-широкия контекст на ляво срещу дясно и крайнодясно в ЕС. Ако Народната партия и "Вокси" в действителност спечелят, както сочат прогнозите, това означава, че крайнодясна формация ще влезе в управлението на страната за първи път от 70-те години на миналия век. Поглеждайки на север и очертаващата се победа на Марин льо Пен и нейният "Национален сбор" във Франция на пролет, това променя картинката в Общността значително.