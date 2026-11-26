След повече от пет години разследване прокуратурата повдигна обвинение по случая с порочния модел на инхаус възлагане на строителството на автомагистрала „Хемус“.

Сред посочените от държавното обвинение фигури е бившият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Георги Терзийски. Според прокуратурата става дума за безстопанственост, причинила щета в особено големи размери – 312 милиона лева.

В първия си публичен коментарпред НОВА ТВ Терзийски заяви, че все още не му е предявено обвинение от Софийската градска прокуратура и не е запознат с мотивите на обвинението.

„Все още не ми е предявено обвинение от Софийска градска прокуратура и не ми е наложена мярка за неотклонение. Не съм запознат с мотивите и не мога да ги коментирам“.

Попитан кой е взел решението за отпускането на средствата за строителството на магистралата и дали последният подпис под документите е негов, Терзийски потвърди, че е подписвал документи в рамките на правомощията си, но подчерта, че администрацията на АПИ е работила съобразно закона и установените процедури.

„Аз и моята администрация в АПИ ръководихме и действахме съобразно закона и процедурите, свързани с ангажиментите на администрацията. Подписът ми наистина стои под документи, които са в рамките на правомощията ми да подписвам. Това мога да кажа към момента“, посочи бившият шеф на пътната агенция.

На въпрос дали е бил подложен на натиск от бизнес или икономически интереси по време на управлението си в АПИ, той отговори категорично, че не е работил под подобен натиск. Терзийски отказа да коментира и въпроса къде са отишли парите, преведени за строителството на „Хемус“, въпреки че разследването продължава вече повече от пет години.

Случаят с автомагистрала „Хемус“ е сред най-мащабните скандали в пътното строителство през последните години. В центъра му е моделът на инхаус възлагане, при който държавни средства са предоставяни на държавни дружества, а впоследствие дейностите са възлагани на частни компании.

Разследванията на Антикорупционния фонд и журналистически публикации през годините поставиха въпроси за начина, по който са разпределяни и усвоявани милиони левове публични средства, както и за крайното предназначение на парите.

Предстои да стане ясно какви конкретни действия и отговорности ще бъдат описани в обвинението срещу Георги Терзийски и дали разследването ще доведе до обвинения и срещу други длъжностни лица.