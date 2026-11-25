Българските батерийни системи за съхранение на електроенергия са допринесли за стабилността на енергийните доставки в региона през летните месеци. За да се използва пълният им потенциал през цялата година обаче, е необходимо да бъдат развити електропреносните връзки със страните на север. Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова, член на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, в интервю за Novini.bg в Страсбург.

По думите ѝ България е получила международно признание за въведените в експлоатация през лятото системи за съхранение на електроенергия. Пенкова посочи, че по време на международен форум в Брюксел на 18 ноември европейски експерти са определили страната ни като пример за развитие на този сектор и са подчертали водещата ѝ роля.

Евродепутатът обясни, че продължителните високи температури през лятото са довели до сериозен спад на нивото на река Дунав, което е затруднило работата на ядрени централи по нейното течение. В същото време електропреносните връзки между Гърция, България, Румъния и Унгария са позволили излишната електроенергия от соларни централи да бъде съхранявана в батерии и подавана към мрежата при необходимост.

По този начин България е подпомогнала електроснабдяването в региона, включително в Румъния. Според Пенкова използването на батерийните системи е допринесло и за по-ниските цени на електроенергията у нас през август. Тя посочи, че тогава те са били с близо 30% по-ниски спрямо равнищата към момента на интервюто.

Следващата важна стъпка е изграждането на по-добри електропреносни връзки със северните държави. Това ще даде възможност българските батерии да съхраняват и излишната електроенергия от вятърни централи, обясни Пенкова.

По нейните оценки наличният капацитет за съхранение е достатъчен на този етап, но България разполага с потенциал за допълнително развитие на помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ).

Пенкова открои и географското положение на страната като важно предимство, тъй като то позволява внос на електроенергия както от държави в Европейския съюз, така и от страни извън него. Допълнителна сила е разнообразният енергиен микс, включващ ядрени, въглищни и възобновяеми мощности.

„Имаме всичко, въпросът е да го накараме да работи в една обща система“, заяви евродепутатът.

По отношение на европейската енергийна политика Пенкова отбеляза, че изграждането на електропреносната инфраструктура е трябвало да върви паралелно с развитието на възобновяемите енергийни източници.

Според нея недостатъчната свързаност между националните електроенергийни системи и липсата на достатъчно мощности за съхранение продължават да затрудняват изграждането на ефективен европейски енергиен съюз. Развитието на тези направления е необходимо условие за по-добро балансиране на производството и потреблението и за постигане на по-достъпни цени на електроенергията.